До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ

Звільнених американців доставлять до армійського медичного центру для проходження медичного обстеження

На авіабазі Ендрюс біля Вашингтона сів літак зі звільненими у Росії громадянами США в рамках великого обміну. Про це пише CNN.

Зазначається, що президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зустріли на об'єднаній базі Ендрюс трьох американців, які були ув'язненні в РФ – колишнього морського піхотинця Пола Вілана, репортера Wall Street Journal Евана Гершковича і російсько-американську журналістку Алсу Курмашеву.

Join @VP and me as we greet Americans freed from Russia at Joint Base Andrews. https://t.co/0B5iOzYKk0 — President Biden (@POTUS) August 2, 2024

Першим з борту літака зійшов Пол Вілан. Він поплескав і віддав честь перед тим, як потиснути руку Байдену і Гарріс. На злітній смузі його зустріла сестра.

Гершкович спочатку потиснув руку Байдену, а потім обійняв батьків. Колегам The Wall Street Journal він сказав: «Я вдома».

Камала Гарріс та Еван Гершкович фото: AP

Курмашева після привітання з президентом та віцепрезиденткою побігла до чоловіка й дочок і обійняла їх.

Алсу Курмашева з родиною фото: AP

Спершу вони матимуть можливість поспілкуватися зі своїми родинами, а потім сядуть на рейс до Сан-Антоніо. Там їх доставлять до армійського медичного центру Брук для проходження медичного обстеження.

Раніше літак із звільненими ув'язненими, які Росія та Білорусь передали Заходу, приземлився в аеропорту Кельна в Німеччині.

Водночас у московському аеропорту Внуково обміняних росіян зустрічали диктатор Росії Володимир Путін, голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін та міністр оборони РФ Андрій Білоусов.

Нагадаємо, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Президент США Джо Байден офіційно підтвердив обмін в'язнями між Москвою та Вашингтоном. За його словами, США вдалось домовитись з Росією про звільнення 16 осіб в тому числі п'ятьох німців і семеро росіян громадяни, які були політичними в'язнями у своїй країні.

Як відзначив радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, це був наймасштабніший обмін за кількістю осіб з часів «холодної війни». Салліван додав, що загалом в списку обміну було 24 ув'язнених.