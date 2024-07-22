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«Сильне рішення»: Зеленський прокоментував вихід Байдена з виборів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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«Сильне рішення»: Зеленський прокоментував вихід Байдена з виборів
Прзидент України зазначив, що поважає рішення Байдена
фото: Reuters

Зеленський подякував Байдену за його підтримку України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення президента США Джо Байдена про вихід із президентських перегонів, назвавши його важким, але сильним. Про це він написав у соцмережі X.

Зеленський подякував Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка разом із сильною двопартійною підтримкою у Сполучених Штатах була й залишається критично важливою.

«За останні роки було прийнято багато сильних рішень, які запам'ятаються як сміливі кроки, що їх зробив Президент Байден у відповідь на складні часи. І ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення», – зазначив президент України.

Зеленський підкреслив, що Байден підтримував Україну в найдраматичніший момент, допомагав не допустити окупації країни Путіним і продовжував підтримувати протягом усієї війни.

«Нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і ми щиро сподіваємося, що подальше сильне лідерство Америки не дасть російському злу досягти успіху чи результатів своєї агресії», – додав український президент.

Нагадаємо, Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії. 

«Для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде краще, якщо я відступлю і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну», – написав Байден у листі, опублікованому в соцмережах.

Водночас Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента.

До слова, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на вихід чинного президента Джо Байдена із виборчих перегонів. У телефонній розмові з журналістами колишній президент Дональд Трамп описав Байдена як найгіршого президента в історії Америки.

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Теги: Джозеф Байден вибори у США США Володимир Зеленський вибори

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