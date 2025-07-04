Зеленський повідомив про що домовився із Трампом під час розмови

Президент назвав розмову із Трампом «важливою»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з американським лідером Дональдом Трампом домовився «про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні ж я говорив із президентом Трампом. Важлива розмова. Домовилися про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про спільне виробництво – і нам це потрібно, і Америці», – зазначив президент.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак поінформував, що відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. «Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро», – йдеться у повідомленні.

Згодом Зеленський розкрив зміст розмови з Трампом: «Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами», – зазначив президент.