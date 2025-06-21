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Саміт НАТО. Зеленський пояснив, чи поїде він і чи зустрінеться з Трампом?

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Саміт НАТО. Зеленський пояснив, чи поїде він і чи зустрінеться з Трампом?
Зеленський: Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За даними президента, на цей момент порядок денний його можливого візиту лише обговорюється

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо його особистої участі у майбутньому Саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі, ухвалюватиметься «напередодні». Наразі його команда обговорює можливий порядок денний та формати зустрічей. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Наші команди на зв'язку. Тому що якщо я поїду на саміт НАТО, то обговорюється зараз адженда різних зустрічей, різних форматів», – зазначив Зеленський. Він нагадав, що на останній зустрічі в Канаді Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сильне бажання бачити Україну на саміті.

Окрім участі у Саміті НАТО, Україну також цікавить зустріч на рівні лідерів «Коаліції охочих», яка, за словами президента, може відбутися під час саміту, якщо він поїде.

Зеленський також повідомив, що на полях Саміту вже заплановані окремі зустрічі міністрів закордонних справ та міністрів оборонної промисловості всіх країн НАТО плюс Україна. Також є тристороння пропозиція – НАТО, ЄС і Україна. Зеленський підкреслив: «Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді вирішу напередодні. Я хочу, безумовно, провести кілька зустрічей».

Водночас президент підкреслив важливість зустрічі з Дональдом Трампом. «І, звісно, дуже важлива зустріч із президентом Трампом. Безумовно», – наголосив він.

Зеленський також висловив вдячність прем'єр-міністру Нідерландів за запрошення та підтримку. «У нас з ним дуже добрі стосунки. І він надає багато підтримки. Думаю, третій за обсягом у Європі. Нідерланди справді дуже підтримують нас. І тому для мене дуже, дуже важливо, що він запросив мене. У мене значна програма може бути, зокрема і зустрічей», – додав президент.

Відповідаючи на питання щодо Саміту «Великої сімки» та відсутності згадок про Україну в їхніх підсумкових меседжах, Зеленський подякував партнерам, зокрема прем’єр-міністру Канади Карні, за «хорошу розмову та дуже хороші рішення», які все ж були ухвалені Канадою».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп цього тижня достроково залишив саміт G7 у Канаді, не дочекавшись його завершення. Ймовірною причиною такого рішення могло стати небажання взаємодіяти з окремими світовими лідерами. Президент США покинув саміт, пропустивши другий день заходу, на якому планувалися перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією джерел, знайомих з перебігом переговорів, рішення американського лідера залишити саміт було частково зумовлене його роздратуванням діями президента Франції Еммануеля Макрона, який відвідав Гренландію та висловився проти намірів Трампа встановити контроль над островом. Також зазначається, що глава Білого дому виявляв відсутність зацікавленості у зустрічі з українським президентом.

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Теги: Володимир Зеленський Велика сімка Дональд Трамп НАТО

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