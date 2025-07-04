Ситуація на фронті, російські удари: Зеленський розкрив зміст розмови з Трампом

Президент України про розмову з лідером США: Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції

Президент Володимир Зеленський привітав американського лідера Дональда Трампа із Днем незалежності США. Про це повідомив глава України, інформує «Главком».

«Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції», – йдеться у дописі.

Зеленський та Трамп сьогодні говорили про російські повітряні удари та про ситуацію на фронті: «Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд».

«Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами», – зазначив президент.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. «Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро», – йдеться у повідомленні.