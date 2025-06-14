Чи зайшли росіяни на Дніпропетровщину? Зеленський оприлюднив дані, озвучені на Ставці

За словами президента, росіяни здійснюють інформаційну хвилю, поширючи дані про перехід адміністративних меж Дніпропетровщини

Наступу російських загарбників на Дніпровську область зараз немає. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Але для них (окупантів – «Главком») дуже важлива інформаційна хвиля. Як і в Сумах, що вони мовляв наближаються до Сум. Там це не відповідає дійсності. Так і в Дніпровській області – намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо», – розповів він.

Тому для цього росіяни запускають на Дніпропетровщину маленькі диверсійно-розвідувальні групи.

«Наприклад, сьогодні (13 червня) доповідали, що знайшли одну групу, наші її знищили. Вони були в кілометрі від адміністративного кордону. Група була з шести людей. Вони просунулися просто тому, що маленька група, і їх не бачать. «Зеленка» з’явилася. Все розквітло, і тому зрозуміло, що вони будуть бігати по посадках», – додав президент.

Глава держави наголосив, що Росії важливо наближатися до Сум інформаційно, зайти в Покровськ: «Але Покровськ – це і стратегічна ціль, а от Дніпропетровська область – це інформаційно важливо».

Нагадаємо, 13 червня Генштаб також повідомив, що ситуація поблизу адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей не зазнала суттєвих змін. Російські загарбники не досягнули адмінмежі.

Станом на сьогодні тривають важкі бої, ситуація динамічна і може змінюватися.