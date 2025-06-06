Сварка із Трампом: телеканал NBC дізнався, як може помститись Ілон Маск

NBC дізнався про готовність Маска підтримати демократів після сварки з Трампом

Ілон Маск передумав перераховувати $100 млн на виборчі кампанії республіканців, навіть має намір допомогти демократам, якщо буде потрібно. Про це пише «Главком» із посиланням на телеканал NBC.

Конгресмени-демократи вже задумалися про налагодження відносин. Мільярдер Ілон Маск планує «йти до кінця» і «обов'язково підтримає демократів, якщо знадобиться», заявив телеканалу NBC радник бізнесмена на умовах анонімності.

Кілька місяців тому бізнесмен пообіцяв витратити $100 млн на політичну діяльність, передавши кошти організаціям, пов'язаним із президентом США Дональдом Трампом. Однак гроші так і не надійшли й, за словами радника Маска, не надійдуть: їх більше немає.

«Йому начхати на республіканців, місця в палаті представників тощо. Він їх рознесе. Ми вже знаємо, що республіканці програють палаті представників. Із сенатом, швидше за все, буде гаразд, але Ілону начхати на все це партійне нісенітниця», – сказав радник Маска.

NBC пише, що республіканським конгресменам слід побоюватися: якщо ті підтримають спірний законопроєкт, на підтримку їхніх суперників на наступних виборах конгресу можуть надійти значні суми.

Крім того, республіканцям слід побоюватися, що проти них буде використано величезні суми, якщо вони проголосують за законопроєкт Трампа.

Деякі конгресмени-демократи висловили готовність покращити відносини з Маском на тлі його суперечки з Трампом. На думку члена Палати представників США Ро Ханни, слід переконати бізнесмена, що його цінності збігаються з цінностями демократів: «Прихильність до фінансування науки, відданість екологічно чистим технологіям, прагнення бачити таких іноземних студентів, як він».

Перемогою для демократів стане навіть не підтримка їхньої партії з боку Маска, а нейтралітет найбагатшого жителя планети, який уже витратив сотні мільйонів доларів на допомогу республіканським кандидатам, зазначає Politico. Опитані виданням конгресмени нагадали, що Маск 2020-го підтримав кандидата від демократів Джо Байдена, а 2010 року провів екскурсію для президента-демократа Барака Обами в Космічному центрі Кеннеді: вони оглянули ракету-носій SpaceX Falcon 9.

Трамп і Маск вступили в заочну суперечку ввечері 5 червня. Суперечка почалася з коментаря президента США журналістам у Білому домі, а потім перейшла у соцмережі X та Truth Social.

Зокрема Трамп пригрозив мільярдеру позбавленням держконтрактів і назвав його божевільним. Маск заявив, що президент фігурує у «файлах Епштейна» і тому ці документи не були опубліковані. Він також закликав до імпічменту та заміни Трампа віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Бізнесмен висловив упевненість, що мита Трампа призведуть до рецесії у США до кінця року.

До слова, Білий дім запланував на 6 червня телефонну розмову президента США Дональда Трампа з бізнесменом Ілоном Маском, щоб домовитися про припинення їхньої сварки.