Трамп «розгляне» депортацію Ілона Маска

Дональд Трамп застеріг Ілона Маска на тлі їхнього конфлікту

Президент США Дональд Трамп розповів журналістам про конфлікт з Ілоном Маском, та натякнув на можливу його депортацію з країни. Коментуючи питання, Трамп зазначив, що Маск «може втратити набагато більше». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

На запитання журналістки, чи депортує він Ілона Маска, Трамп відповів: «мені доведеться це розглянути». Він також додав, що Маск «засмучений тим, що втратив мандат на виробництво електромобілів, але він може втратити набагато більше».

Трамп продовжив, використовуючи порівняння з DOGE (Департамент ефективності уряду – Department of Government Efficiency), який він раніше очолював Маск: «DOGE – це монстр, який, можливо, буде змушений повернутися та з'їсти Ілона». Раніше Трамп пропонував, щоб цей департамент перевірив субсидії, отримані компаніями мільярдера.

Нагадаємо, у стосунках між Маском і Трампом знову загострення. Поки Конгрес наближається до голосування за «Великий і Чудовий» законопроєкт Трампа, Маск провів увесь день, критикуючи ініціативу та законодавців, які її підтримують.

«Кожен член Конгресу, який балотувався з обіцянками знизити урядові витрати, а потім проголосував за найбільше підвищення боргу в історії, повинен соромно опустити голову! Вони програють свої праймеріз наступного року, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на Землі», – написав Маск. І додав, що помістить обличчя кожного такого конгресмена чи сенатора на постери з написом «брехун».

Також американський мільярдер Ілон Маск вчергове розкритикував бюджетний законопроєкт президента США Дональда Трампа. Бізнесмен наголосив, що у разі затвердження документа Конгресом, він створить нову політичну партію.

Раніше Маск різко розкритикував податковий план президента США Дональда Трампа, називаючи його «абсолютно божевільним і деструктивним». За словами мільярдера, ухвалення цього законопроєкту стало б «політичним самогубством для Республіканської партії».

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск, який раніше був другом і радником Дональда Трампа, підтримав заклик до імпічменту чинного президента США та заміни його на віцепрезидента Джей Ді Венса.

До слова, після публічного конфлікту з Ілоном Маском колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав мільярдера «запеклим наркоманом». Згодом повідомлялося, що президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск підтримували нестійке перемир’я в публічному просторі після телефонної розмови між їхніми представниками.