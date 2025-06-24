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Трамп висловив упевненість, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном триватиме вічно

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп висловив упевненість, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном триватиме вічно
Трамп заявив, що війна закінчилася, а припинення вогню «безстрокове»
фото: Білий дім

Ні Іран, ні Ізраїль офіційно поки що не підтвердили, що вони погодилися на угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Як інформує «Главком» , про це він сказав в інтерв'ю для NBC News, пише Sky News.

На запитання журналіста, про те як довго триватиме припинення вогню, президент США відповів: «Я думаю, що припинення вогню є безстроковим. Воно триватиме вічно».

Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

«Я дуже радий, що зміг виконати роботу. Багато людей помирало, і ситуація мала лише погіршитися. Це могло б зруйнувати весь Близький Схід», – додав він.

Коли його запитали, чи війна остаточно закінчилася, він відповів: «Так. Я не вірю, що вони колись знову стрілятимуть один в одного».

Водночас ні Іран, ні Ізраїль офіційно поки що не підтвердили, що вони погодилися на угоду.

За даними агентства Reuters, Дональд Трамп уклав угоду про припинення вогню під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Ізраїль погодився на це за умови, що Іран не розпочне атак у майбутньому.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню.

Трамп заявив, що домовленість про повне припинення вогню набере чинності вже за шість годин з цього моменту, наразі Ізраїль та Іран завершують фінальні операції.

Тим часом верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї зробив допис у соціальній мережі, яким вирішив підкреслити рішучість іранського народу та передати сигнал про те, що Тегеран готовий чинити опір.

Так, верховний лідер Ірану написав: «Ті, хто знають іранський народ і його історію, знають, що іранська нація – це не нація, яка здається».

До слова, за повідомленням CNN, Іран не отримував жодної пропозиції про припинення вогню і не бачить у цьому жодної потреби. 

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Теги: Іран Дональд Трамп війна Ізраїль

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