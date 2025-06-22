Трамп назвав удари США по Ірану «вражаючим військовим успіхом»

Трамп: Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені

Також президент США Дональд Трамп попередив Іран про нові удари, якщо не буде заключено угоду

Президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Президент також попередив Іран, що США можуть завдати нових ударів по інших цілях, якщо Тегеран не погодиться на мир, водночас виступаючи за дипломатичне врегулювання після свого рішення нанести удари в суботу.

«Іран, який є хуліганом на Близькому Сході, тепер має укласти мир. Якщо цього не станеться, майбутні удари будуть значно масштабнішими», – сказав Трамп у суботньому вечірньому зверненні до нації.

Він додав: «Так тривати не може. Лише два варіанти: мир або трагедія для Ірану, набагато більша за те, що ми бачили за останні вісім днів. Пам’ятайте, цілей ще багато».

Трамп попередив, що США можуть «ударити по цих цілях з точністю, швидкістю та майстерністю», що, за його словами, можна зробити «за лічені хвилини».

Під час виступу його супроводжували віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Нагадаємо, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».