Тернопільська облрада: рішення влади поселити евакуйованих з Китаю у населених районах є геноцидом



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Тернопільська облрада 19 лютого ухвалила заяву до керівництва країни

Депутати Тернопільської обласної ради «не можуть допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров’я і життя населення області»

Тернопільська облрада на засіданні 19 лютого ухвалила заяву до керівництва країни про неприпустимість розміщення на території області евакуйованих із Китаю.

Про це повідомляє пресслужба облради.

«Перший заступник голови обласної ради Василь Деревляний говорив про те, що рішення нинішньої влади поселити евакуйованих у густо населених районах є геноцидом українського народу та наголосив на порушеннях законодавства та дезінформації громади при прийнятті рішень щодо намірів уряду України розмістити на території Тернопільської області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії «Медобори» близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю, а також вказав на абсолютну непідготовленість санаторію «Медобори» до прийняття евакуйованих із Китаю», - йдеться в повідомленні.

Голова ОДА Ігор Сопель заперечив, що рішення про розміщення людей на Тернопільщині погоджено, проте також присутні в залі представники Микулинецької ОТГ висловили сумніви у правдивості сказаного.

Володимир Богайчук, начальник управління охорони ОДА, заявив, що є чітка позиція щодо неможливості прийняти в області борт з Китаю, а також наголосив на необхідності виділення коштів на створення умов для надання медичних послуг інфікованим хворим.

Керівник Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України Оксана Чайчук повідомила депутатів та представників громад, що область не повністю готова для прийняття евакуйованих із Китаю, проте наголосила, що необхідно все зробити, щоб підготуватися для надання таких медичних послуг.

Представник МОЗУ поінформував про те, що мета перебування його з колегами на Тернопіллі – визначення умов, які є в області для прийняття евакуйованих.

«Ми, депутати Тернопільської обласної ради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров’я і життя населення області, та вимагаємо від вищих посадових осіб держави вжити невідкладних заходів реагування», - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що Україна відмовила в евакуації з Уханя дівчині з собакою.

Як відомо, у середу ввечері літак української авіакомпанії SkyUp вилетів з аеропорту «Ухань».

Борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше.

Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців.

Зазначалося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і гарантування безпеки як цих громадян, так і решти населення країни