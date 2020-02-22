Секретар РНБО Олексій Данілов вилетів у Нові Санжари



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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за дорученням Президента України Володимира Зеленського вилетів у селище Нові Санжари Фото: РНБО

Олексій Данілов детально ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих з Китаю українців

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за дорученням Президента України Володимира Зеленського вилетів у селище Нові Санжари Полтавської області.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

«Олексій Данілов детально ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих з Китаю українців у медцентрі Нацгвардії «Нові Санжари», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 20 лютого, після того, як стало відомо, що до смт Нові Санжари в Полтавській області привезуть на 14-денну обсервацію евакуйованих з Уханя українців та іноземців, жителі перекрили дорогу та міст до селища, сталися протести і сутички.

Нагадаємо, у поліції заявили, що усі затримані у Нових Санжарах є мешканцями Полтавщини.

Як повідомлялося, Скалецька розповіла, як пройшов її перший робочий день у Нових Санжарах.

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