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    Політика

    Секретар РНБО Олексій Данілов вилетів у Нові Санжари

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    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за дорученням Президента України Володимира Зеленського вилетів у селище Нові Санжари - Секретар РНБО Олексій Данілов вилетів у Нові Санжари
    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за дорученням Президента України Володимира Зеленського вилетів у селище Нові Санжари
    Фото: РНБО

    Олексій Данілов детально ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих з Китаю українців

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за дорученням Президента України Володимира Зеленського вилетів у селище Нові Санжари Полтавської області.

    Про це повідомляє пресслужба РНБО.

    «Олексій Данілов детально ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих з Китаю українців у медцентрі Нацгвардії «Нові Санжари», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, 20 лютого, після того, як стало відомо, що до смт Нові Санжари в Полтавській області привезуть на 14-денну обсервацію евакуйованих з Уханя українців та іноземців, жителі перекрили дорогу та міст до селища, сталися протести і сутички.

    Нагадаємо, у поліції заявили, що усі затримані у Нових Санжарах є мешканцями Полтавщини.

    Як повідомлялося, Скалецька розповіла, як пройшов її перший робочий день у Нових Санжарах.

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