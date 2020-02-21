Найстрашніший вірус – це вірус ненависті. Зеленський звернувся до українців щодо подій у Нових Санжарах



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Президент закликав довіряти не гучним заголовкам та фейкам, а логічному мисленню та здоровому глузду

Найстрашніший вірус – це вірус ненависті. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців щодо подій у Нових Санжарах.

«У наступні два тижні ми маємо з честю пройти іспит на зрілість. Маємо зберігати холодну голову та відкрите серце. Довіряти не гучним заголовкам та фейкам, а логічному мисленню та здоровому глузду. Пам’ятаймо, що найстрашніший вірус – це вірус ненависті», – заявив Зеленський.

Раніше глава держави після вчорашніх протестів у Нових Санжарах заявив, що Україна схожа на Європу епохи Середньовіччя.

Як повідомляв «Главком», у четвер увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Згодом поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень через сутички у Нових Санжарах.



