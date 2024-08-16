Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики

Васюк є секретарем Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії (санкційна група Єрмака-Макфола)

Владислава Васюк є позаштатним радник Офісу президента України

Очільник України Володимир Зеленський призначив радником – уповноваженим президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка. Відповідний указ №506/2024 з’явився на сайті Офіс президента.

«Призначити Власюка Владислава Вікторовича радником – уповноваженим президента України з питань санкційної політики», – зазначено в указі.

Що відомо про Владислава Власюка

Згідно з даними руху «Чесно», у липні 2023 року Власюк увійшов до наглядової ради «Сенс Банку» («Альфа-банк») після того, як він був націоналізований і перейшов у власність держави.

З квітня 2022 року – секретар Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії (так звана санкційна група Єрмака-Макфола), яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та ексрадник президента США Майкл Макфол. Власюк брав участь у ряді зустрічей керівництва Офісу президента з іноземними делегаціями.

Також Власюк є першим заступником керівника і першим секретарем міжвідомчої групи Task Force UA, що займається пошуком та вилученням активів осіб, причетних до вчинення збройної агресії РФ.

З 2020 року – позаштатний радник Офісу президента України. Почав працювати в ОП після того, як керівником Офісу став Андрій Єрмак.

У вересні 2021 – квітні 2022 років працював радником у Міністерстві аграрної політики та продовольства за міністра Романа Лещенка, згодом – Миколи Сольського.

У 2017-2019 роках обіймав посаду генерального директора Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України за міністра Павла Петренка. Також був директором Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін’юсту. Очолював так звану антирейдерську колегію Мін’юсту (Колегію з розгляду скарг у сфері держреєстрації Мін'юсту).