Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч

Після атаки БпЛА в одному з районів Воронезької області виникла пожежа

Губернатор Воронезької області заявляв, що сили ППО знищили багато безпілотників літакового типу

У ніч на 14 серпня Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. «Динамо» перемогло «Рейнджерс» та пробилося у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів. Байден вперше прокоментував операцію у Курській області. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 14 серпня, щоб ви були в курсі подій.

«Динамо» перемогло «Рейнджерс»

«Динамо» здобуло перемогу над «Рейнджерс» у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Українці перемагають із загальним рахунком у двох матчах 3:1.

«Динамо» відкрило рахунок лише на 82-й хвилині матчу. Олександр Піхальонок з-за межі штрафного майданчика пробив у нижній правий кут воріт. Вже через дві хвилини Назар Волошин подвоїв перевагу. Фінальний свисток зафіксував перемогу «Динамо» з рахунком 2:0.

У раунді плей-оф український клуб зустрінеться з австрійським «Зальцбургом», який у третьому колі відбору здолав нідерландський «Твенте».

Атака на Воронезьку область

Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. Мешканці чули звуки польоту БпЛА та повідомляли про нібито роботу ППО.

Повідомляється, що після атаки виникла пожежа в Хохольському районі. Мешканці також пишуть про багаточисельні вибухи в районі аеродрому «Балтімор» у Воронежі.

Окрім цього, повідомлялося про вибухи в Новій Усмані та Борисоглібську, де також розташований однойменний військовий аеродром.

Водночас близько 00:00 губернатор регіону Олександр Гусєв заявляв, що черговими силами ППО та засобами РЕБ у Воронезькій області було виявлено та знищено кілька безпілотників літакового типу, а постраждалих та пошкоджень немає.

Байден вперше прокоментував операцію у Курській області

Президент США Джо Байден заявив, що наступ ЗСУ в Курській області «створює справжню дилему» для російського диктатора Володимира Путіна.

Байден впереше прокоментував наступ українських сил у Курській області під час спілкування з журналістами, коли прибув до Нового Орлеана для обговорення фінансування федеральних досліджень раку.

«Це створює справжню дилему для Путіна. Ми перебуваємо в прямому контакті, у постійному контакті з українцями. Це все, що я поки що можу сказати, поки операція триває», – сказав президент США.

Він також зазначив, що зазначив, що спілкується на цю тему зі своєю командою кожні 4-5 годин останні 6-8 днів.

«Хезболла» випустила по Ізраїлю 25 ракет

Бойовики угруповання «Хезболла» випустили близько 25 ракет із Лівану по району Верхньої Галілеї на півночі Ізраїлю. Сирени пролунали в районі гори Мерон, а також у містах Хурфейш, Елькош, Фассута і Бейт-Янн.

За даними ЦАХАЛ, на місці прильотів було виявлено приблизно 15 снарядів, що перетнули ліванську територію і впали на відкритій місцевості. Про постраждалих не повідомляється.

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Хезболла». Ціллю ударів була розташована у цьому районі військова база ізраїльських військових.

РФ виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курщину

Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських офіційних осіб. Як пише видання, це є першою ознакою того, що операція України в Курську змушує Москву перегрупувати свої сили.

Офіційні особи заявили, що США все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії, і не сказали, скільки військ, за оцінками США, перекидає Росія.

Але оцінка США підкріплює заяви українських офіційних осіб, які стверджують, що несподівана операція в Курській області минулого тижня відвернула російські війська від України.