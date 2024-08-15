Президент закликав Раду терміново зібратися: настав час ухвалити важливі законодавчі речі

Зеленський закликав ВР невідкладно зібратися для розгляду оборонного законодавчого пакета



Президент закликав Раду невідкладно зібратися для розгляду оборонного пакету. Питання стосуються трофейної зброї, громадянства іноземців-легіонерів та позбавлення зрадників держнагород. Про це президент України повідомив під час звернення.

Володимир Зеленський заявив, що зараз, уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави і опросив Верховну Раду зібратися для розгляду цих питань невідкладно, найближчим часом.

«Зараз, уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі – оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям», – сказав Зеленський.

Перше питання, за його словами стосується українських військових, які беруть участь у Курській операції.

«Ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової», – сказав Зеленський.

По-друге, за його словами, кожен воїн, який захищає українську державу, захищає українських людей, захищає незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку.

«Це стосується, зокрема, тих наших воїнів – українських легіонерів, – які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв. Третє рішення. Має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях. Ми маємо це владнати», – заявив Зеленський.

Окрім того, Зеленський наголосив, що зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого, колаборанти, які працюють на війну, всі злочинці, які пішли на службу російській державі, мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні. Це має бути зроблено реально – так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи.

«І я прошу Верховну Раду України зібратися для розгляду цих питань невідкладно у найближчий час», – наголосив Зеленський.

Зеленський додав, що окрім цих названих рішень, є ще деякі інші, не менш важливі законодавчі ініціативи, які посилюють незалежність, зокрема духовну незалежність, а також урядова робота, щоб їх упровадити. «Це все варто зробити оперативно», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, патріарх Варфоломій підтримав ініціативу Зеленського. Українська делегація зустрілася з настоятелем Константинопольської православної церкви Вселенським патріархом Варфоломієм. Він заявив, що готовий докладати зусиль заради процвітання православ’я в Україні.