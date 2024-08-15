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Президент закликав Раду терміново зібратися: настав час ухвалити важливі законодавчі речі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президент закликав Раду терміново зібратися: настав час ухвалити важливі законодавчі речі
Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Зеленський закликав ВР невідкладно зібратися для розгляду оборонного законодавчого пакета
 

Президент закликав Раду невідкладно зібратися для розгляду оборонного пакету. Питання стосуються трофейної зброї, громадянства іноземців-легіонерів та позбавлення зрадників держнагород. Про це президент України повідомив під час звернення. 

Володимир Зеленський заявив, що зараз, уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави і опросив Верховну Раду зібратися для розгляду цих питань невідкладно, найближчим часом.

«Зараз, уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі – оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям», – сказав Зеленський.

Перше питання, за його словами стосується українських військових, які беруть участь у Курській операції.

«Ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової», – сказав Зеленський.

По-друге, за його словами, кожен воїн, який захищає українську державу, захищає українських людей, захищає незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку.

«Це стосується, зокрема, тих наших воїнів – українських легіонерів, – які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв. Третє рішення. Має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях. Ми маємо це владнати», –  заявив Зеленський.

Окрім того, Зеленський наголосив, що зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого, колаборанти, які працюють на війну, всі злочинці, які пішли на службу російській державі, мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні. Це має бути зроблено реально – так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи.

«І я прошу Верховну Раду України зібратися для розгляду цих питань невідкладно у найближчий час», – наголосив Зеленський.

Зеленський додав, що окрім цих названих рішень, є ще деякі інші, не менш важливі законодавчі ініціативи, які посилюють незалежність, зокрема духовну незалежність, а також урядова робота, щоб їх упровадити. «Це все варто зробити оперативно», – сказав Зеленський. 

Нагадаємо, патріарх Варфоломій підтримав ініціативу Зеленського. Українська делегація зустрілася з настоятелем Константинопольської православної церкви Вселенським патріархом Варфоломієм. Він заявив, що готовий докладати зусиль заради процвітання православ’я в Україні.  

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Теги: зброя обмін полоненими Володимир Зеленський фронт обмін Курщина

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