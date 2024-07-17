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Українці готові до перемовин з РФ? Соціолог пояснив результати дослідження

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українці готові до перемовин з РФ? Соціолог пояснив результати дослідження
Більшість українців вважають, що настав час для офіційних перемовин з РФ. Однак, мінімальною умовою для укладання мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року
фото з відкритих джерел

«Десь чверть населення, це люди, які ніколи не підуть на жодні умови ворога. І це ядро ​​спротиву»

За результатами нещодавного дослідженя, 44% українців готові до початку переговорів з РФ. Проте важливим є те, на яких умовах вони можуть відбуватися. Соціолог та громадський діяч Євген Головаха відреагував на настрої українців у опитуванні та дав пояснення в етері телеканалу Lviv Media.

Головаха зауважив, що люди завжди підтримували ідею перемовин з агресором, проте зважати потрібно на умови таких перемовин.

«Україна висунула свої умови, які підтримали всі цивілізовані держави. Українці розуміють, що війна все одно закінчиться переговорами. Але вони не готові приймати переговори за умов Путіна. І тут нема нічого парадоксального. Навпаки, є 35% населення, які за будь-яких умов не хочуть вести переговори – це цікаво в цій ситуації», – зазначив Головаха.

Журналістка запитала в експерта, ким можуть бути люди, які не хочуть переговорів. Вони до кінця вірять у ЗСУ чи не розуміють реальної ситуації? На це Головаха відповів, що не бачив усього масиву даних, отриманих в рамках дослідження, але гіпотетично – це люди старшого покоління.

«Вони взагалі більш войовничі, вони частіше відкидають і умови, і переговори. Частіше ніж молоді. І це може бути пов'язане із тим, що вони не підлягають мобілізації. З іншого боку, є десь чверть населення, це люди, які справді ніколи не підуть на жодні умови ворога. І це ядро ​​спротиву. Сподіватимемося, що воно не скорочуватиметься. Але є й такі, хто з різних причин налаштований на переговори», – зазначив експерт. 

Серед тих, хто хоче перемовин з ворогом, більше молоді. Головаха пояснив це тим, що воювати доводиться насамперед молодим українцям. Соціолог підкреслив, що перші два роки повномасштабного вторгнення Україна трималася на добровольцях – пасіонарній частині суспільства, хто сам принципово йшов захищати країну.

«Але у будь-якій країні таких людей не більшість. І зараз служба в армії для більшості людей це обов'язок, який точно не з тих, що викликають захоплення. Тому що є загроза і загибелі та поранення, і засмутити близьких», – додав Головаха. Соціолог пояснив, що саме з цієї причини молоді люди більш схильні до компромісу, і на його думку, це є основним чинником.

Нагадаємо, більшість українців вважають, що вже настав час для офіційних перемовин з Росією. Однак, мінімальною умовою для укладання з Росією мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року. 

Переважна більшість (76%) упевнена, що Путін допускає мир лише на власних умовах. Водночас захід України практично віддзеркалив середньостатистичний показник (75%). Центр відзначився тим, що більше за інших схильний не довіряти тому, що Путін піде на якісь поступки Україні (84%), а жителі сходу (73%) вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західного регіону.

До слова, Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн, однак для того, щоб дійсно стати посередником в цій війні країнам варто серйозно налаштуватись на цю роботу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Водночас агресивна поведінка Кремля свідчить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Теги: війна поранення Михайло Подоляк звільнення радник населення Єнс Столтенберг Україна українці путін переговори

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