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Військова комендатура на Курщині та стрілянина на Тернопільщині. Головне за 15 серпня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Військова комендатура на Курщині та стрілянина на Тернопільщині. Головне за 15 серпня
За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км
фото з відкритих джерел

Сирський повідомив, що на підконтрольній Україні території Курської області створено військову комендатуру

Президент закликав Раду терміново зібратися й ухвалити важливі закони, ЗСУ створили військову комендатуру на Курщині, США готують нову військову допомогу для України.  «Главком» склав добірку новин 13 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Президент закликав Раду терміново зібратися: настав час ухвалити важливі закони 

Президент закликав Раду невідкладно зібратися для розгляду оборонного пакету. Питання стосуються трофейної зброї, громадянства іноземців-легіонерів та позбавлення зрадників держнагород. Про це президент України повідомив під час звернення. 

Володимир Зеленський заявив, що зараз, уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави і опросив Верховну Раду зібратися для розгляду цих питань невідкладно, найближчим часом.

«Зараз, уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі – оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям», – сказав Зеленський. 

ЗСУ створили військову комендатуру на Курщині – Сирський

На підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

«Для дотримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру. Призначено її керівника - призначений генерал-майор Москальов», – розповів Сирський. 

На Тернопільщині чоловік стріляв по людях: є загиблі

На Тернопільщині у селі Доброводи  чоловік у військовій формі відкрив вогонь по людях. Двоє загинули, троє поранені, 45-річного підозрюваного з Житомирської області затримано, вилучено зброю. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, у селі Доброводи в Тернопільській області чоловік у військовій формі влаштував стрілянину. За попередньою інформацією, в результаті двоє людей загинули, ще троє отримали поранення. 45-річного чоловіка затримано та вилучено в нього зброю. 

«У середу, 15 серпня, близько 15:35 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Доброводи Тернопільського району невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік. За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, ще троє отримали поранення та доставлені до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція.

США готують нову військову допомогу для України

Сполучені Штати Америки незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України. Відповідну заяву зробив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє The Guardian.

Як зазначив посадовець, нові пакети військової допомоги Україні оголосять уже найближчими днями.

Натомість детальних подробиць про те, яке саме озброєння Сполучені Штати плануються передати, Кірбі не розкрив.

Викрито підприємця, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів

Військова комендатура на Курщині та стрілянина на Тернопільщині. Головне за 15 серпня фото 1
фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки та Національна поліція заблокували схему розкрадання держбюджету на закупівлі БпЛА для Сил оборони. За даними слідства, оборудку організував директор приватної компанії із Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем.

За даними джерел «Главкома», підозрюваним є власник та директор ТОВ «Дроніка» Богдан Довбиш. Його підприємство створено у листопаді 2022 року і завершило минулий рік із чистим прибутком на суму 5,38 млн грн.

На початку цього року підприємець виграв тендер на придбання 1 тис. FPV-дронів для потреб ЗСУ, що проводила Нетішинська міськрада.

У Миколаєві спалахнув асфальтний завод. Над містом чорний дим (фото)

Сьогодні, 15 серпня, над Миколаєвом сьогодні, 15 серпня, здійнявся густий дим. Причиною є пожежа біля асфальтного заводу. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич в Telegram

«Сталась пожежа в районі Великої Коренихи. Горять автомобільні шини. Працює 19 ДПРЧ та підрозділи з міста. Також допомогають технікою наші КП. Ситуація контрольована. Без паніки», – написав Сенкевич.

При цьому у ДСНС уточнили, що горять автомобільні шини та суха трава орієнтовною площею 4 га. Гасіння пожежі продовжується.

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