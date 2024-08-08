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Зеленський оголосив про запуск додатка «Армія+» для військових

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський оголосив про запуск додатка «Армія+» для військових
За словами Зеленського, також буде армія ІТ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів.
фото: rbc.ua

Володимир Зеленський: «Від сьогодні працюватиме застосунок «Армія+». Стартує він з базових функцій і ми будемо наповнювати його новими функціями»

Cьогодні, 8 серпня в Україні офіційно запрацював застосунок для українських військовослужбовців «Армія+» . Він включає оформлення рапортів онлайн, а також низку інших послуг. Про офіційний запуск роботи застосунку оголосив президент Володимир Зеленський.

«Від сьогодні працюватиме застосунок «Армія+». Стартує він з базових функцій і ми будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу електронні рапорти, коли за кілька кліків можна зробити те, що зараз займає години і дні» – заявив глава держави.

За його словами, також буде армія ІТ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів. «І це тільки перший реліз «Армія+». Далі так само як ми наповнювали «Дію» новими функціями будемо наповнювати і «Армія+». Мета застосунку – звільнити армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів», – акцентував президент.

Своєю чергою міністр оборони Рустем Умєров на презентації додатка підкреслив, що цифровізація війська сьогодні це незворотний процес, від цього залежить ефективність за дієздатність Сил оборони.

«Коротко про те, що вже маємо – 3,2 млн людей вже маємо в Резерв+, 55 тис.працівників у єБронюванні, цифровізовано оборонні закупівлі наших агенцій. Дуже багато підписаних контрактів на дуже велику кількість грошей. Сьогодні ми йдемо ще далі і презентуємо цифрову платформу для військових Армія+», – сказав Умєров.

Він наголосив, що мета Міноборони створити екосистему, яка робить життя військового простим і зрозумілим. Міністр пообіцяв, що згодом в Армія+ інтегрують сервіси і для родин військових.

«Армія+ це всі сервіси для військових в єдиній системі - банки, навчання, цифровий документообіг, логістика, кадрові питання, зворотний зв'язок», –додав Умєров.

Нагадаємо, раніше у своєму вечірньому зверненні Зеленський анонсував, що Україна готує запуск додатка «Армія+», який спростить повсякденні завдання для командирів Сил оборони України.

Теги: Володимир Зеленський армія

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