Зеленський розповів, скільки військових завантажили застосунок «Армія+»

Як повідомлялося, мобільний застосунок «Армія+» технічно готовий «витримати» 1 млн користувачів

За першу добу 40 тис. військовослужбовців завантажили застосунок «Армія+». Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Хороший результат і щодо середнього часу використання. Цей застосунок має бути масштабований на всі наші Сили оборони України – усіх командирів, усіх солдатів», – каже президент.

За словами Зеленського, Україна має бути сучасною на всіх рівнях, зокрема й на цифровому.

«Це справді корисно – прибрати паперову роботу та всю зайву бюрократію», – додав очільник України.

Нагадаємо, 8 серпня президент Володимир Зеленський офіційно оголосив про запуск застосунку для українських військовослужбовців «Армія+».

«Від сьогодні працюватиме застосунок «Армія+». Стартує він з базових функцій і ми будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу електронні рапорти, коли за кілька кліків можна зробити те, що зараз займає години і дні» – заявив глава держави.

За словами президента, також буде армія ІТ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів. «І це тільки перший реліз «Армія+». Далі так само як ми наповнювали «Дію» новими функціями будемо наповнювати і «Армія+», – акцентував президент. Мета застосунку – звільнити армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів.

До слова, мобільний застосунок для українських військовослужбовців «Армія+» технічно готовий «витримати» 1 млн користувачів.