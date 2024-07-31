Зеленський повідомив, коли ЗСУ зможуть контратакувати

На думку глави держави наразі є декілька причин тому, що РФ має певні успіхи на фронті в Україні

Коли Україна зможе забезпечити зброєю хоча б 10 з 14 підготовлених бригад, то тоді можна буде говорити про те, щоб зупинити РФ

На даний момент в Україні є 14 підготовлених бригад для того, щоб вони замінили бійців ЗСУ на лінії фронту. Однак ці бригади не мають належного озброєння та забезпечення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю чотирьом французьким ЗМІ.

На думку глави держави наразі є декілька причин тому, що РФ має певні успіхи на фронті в Україні.

Одна з них – недостатнє забезпечення зброєю та іншими комплектуючими. Зокрема, мова про 14 бригад, які вже є підготовленими, але недостатньо укомплектованими.

«Це бригади, які повинні захищати нашу територію і повинні бути резервами для того, щоб ми ротаційно відпускали хлопців відпочити, а ці бригади їх заміщали. І все дуже просто. Коли ми говорили і готували відповідні пакети, це укомплектація 14 цих бригад. Як ви вважаєте, на вашу думку, якщо з 14 укомплектовано три, можна зупинити?», – розповів Зеленський.

Президент зауважив, що ті пакети військової допомоги, які були прийняті країнами-партнерами нещодавно, будуть направлені на укомплектування саме цих бригад. Але водночас військовим, які на фронті, також потрібне озброєння.

На його думку, коли Україна зможе забезпечити зброєю хоча б 10 із 14 підготовлених бригад, то тоді можна буде говорити про те, щоб зупинити РФ.

«Ось вам і відповідь, коли ми зможемо їх зупинити. Ми їх зможемо зупинити, безумовно. Але є ось така вартість, бо вартість – це час. Час, поки укомплектуємо бригади. А час – це життя людей. Перша причина. Я думаю, що вона найголовніша, ця причина», – резюмував голова держави.

Друга ж причина, на його думку, це факт того, що росіяни, які йдуть вперед, бояться повертатись назад. Ймовірно, це пов'язано з тим, що при спробі піти назад їх вбивають свої ж.

«Це правда. І це правда – їх там вбивають, якщо вони біжать назад... Це точно ні про демократію, ні про свободу, ні про що. Ось вам і відповідь. Це друге. Ми не можемо вбивати своїх людей. І не будемо цього робити. А росіяни не хочуть про це думати. Путіну все одно, він їх не рахує. Ось що відбувається», – сказав Зеленський.

Він зауважив, коли є така різниця підходу до свободи і прав людей, то необхідно мати якусь іншу перевагу. Інша перевага – це зброя, технології.

«І ось вам третя причина. Можливість використовувати цю зброю так, як нам потрібно. І я вважаю, що це серйозний виклик, що ми не можемо використовувати цю зброю так, як нам потрібно, щоб зупиняти цього ворога», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, міноборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Південне на Торецькому напрямку. Повідомлялося про просування поблизу Авдіївки і Часового Яру. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

29 і 30 липня російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова біля Вовчанська, але жодних підтверджених змін у цьому районі не було.