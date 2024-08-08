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Жителі Суджі звертаються до Путіна з проханням про допомогу (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Жителі Суджі звертаються до Путіна з проханням про допомогу (відео)
фото з відкритих джерел

Росіяни просять Путіна про допомогу

Суджа, невелике місто в Росії, переживає серйозні труднощі, і його мешканці в безвихідній ситуації звернулися до президента Володимира Путіна з криками про допомогу. «Путін, памагі!!!» – таку фразу можна почути на вулицях міста, яке стикається з різними проблемами, від економічних труднощів до соціальних криз. Про це жителі міста пишуть в соціальних мережах.

На одному із відео, яке шириться в соціальних мережах росіянка зі сльозами просить Путіна забрати дітей з міста. Жителі міста Суджа в паніці намагаються достукатися до Путіна. Однак, попри настійливі заклики жителів, президент Путін досі не відреагував на ці звернення. 

Очевидці повідомляють, що ситуація в Суджі стає дедалі критичнішою, і люди влаштовують акції протесту та мітинги, щоб привернути увагу до своїх проблем. Влада поки що не дала жодних офіційних коментарів щодо ситуації в місті.

Нагадаємо, Суджа – столиця України. Що каже історія про місто, в яке увійшли ЗСУ.

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Теги: історія диктатор столиця влада місто президент Україна путін місцева влада відео

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