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«Це був жах». Дипломат розповів історію провального візиту українського міністра в Берлін

Юрій Борщ
glavcom.ua
«Це був жах». Дипломат розповів історію провального візиту українського міністра в Берлін
Експосол Андрій Мельник був шокований відмовою колишнього міністра оборони Степана Полторака від німецької зброї
колаж: Юрій Борщ

Андрій Мельник: «Все те, що ми зараз випрошуємо, можна було б замовити у 2015-16 роках»

Україна могла замовити необхідну німецьку зброю ще у 2015 році, але колишній очільник українського Міноборони Степан Полторак запевнив німецьких партнерів, що Україна не потребує озброєнь. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«Все те, що ми зараз випрошуємо, можна було б 2015-16 роках замовити. Коли глава Міноборони Степан Полторак приїхав з візитом до Німеччини у травні 2017 року, який я вибивав два роки, то його зустрічали краще ніж президента. Німці вміють пил в очі пустити. Тоді Урсула фон дер Ляєн була міністром оборони. Я пам’ятаю цю зустріч. Це був жах. Ми підготували тези, я провів брифінг у машині. Прошу: «Пане міністре, не забудьте озвучити всі наші теми, скажіть, яку саме німецьку зброю нам треба. Це мені дуже полегшить роботу у Берліні», – поділився спогадами дипломат.

За словами Мельника, розмова українського та німецького міністрів оборони замість запланованих 45 хвилин тривала менше пів години і завершилася нульовим результатом.

«Фон дер Ляєн каже: «Чим ми можемо вам допомогти, розказуйте, я записую...». А він їй розповідає: нічого не треба, що ми – найкрутіша армія у світі, що це ми ще можемо вас навчити, як воювати. «Приїжджайте до нас, ми все вам покажемо». Я бачу у неї очі округлились: «Я подивлюся, чи зможу приїхати. Дуже дякую, було приємно познайомитись». Вона встає, прощаються, Полторак не розуміє, що сталось. Я був у шоці. Краще б він не приїжджав взагалі. Тоді б я казав, що це – лінія держави, нам це потрібно, ось всі наші бажання. А так німці потім знущалися з мене, мовляв: так міністр же ваш нічого нас просив –  до побачення!», – сказав дипломат.

Мельник згадав, як він всі роки на посаді українського посла постійно працював над тим, щоб переконати тодішню українську владу в необхідності співпраці з Німеччиною у військовій сфері.

«З німцями треба системно працювати, і вони підуть назустріч. Їхні підприємства отримають від нас нові замовлення на десятки мільярдів. Вони розуміють, що Україна це буде крупний покупець на десятиліття, безпека з Росією – наше супер-завдання років на сто наперед. Але ми ж розуміємо, що будь-який міністр оборони, у вашому випадку Полторак, це – вертикаль президента, на той час Порошенка...Якщо чесно, я тут не бачу якоїсь конспірології. Просто вважаю, що це була елементарна недалекоглядність, легковажність, відсутність бачення горизонту», – зазначив експосол.

Натомість президент України Володимир Зеленський, за словами дипломата, задовго до повномасштабного вторгнення порушував перед німецькою стороною питання постачання зброї. 

«Згадую потужне інтерв’ю для Frankfurter Allgemeine Zeitung у травні 2021 року, в якому глава держави вимагав від Берліна конкретні види оборонного озброєння. Але ж Німеччина завжди була окремим випадком. Це справді був надважкий політичний файл. Оскільки в Києві всі знали, що в німців немає чого запитувати, бо вони одразу скажуть «ні», тому Німеччину не дуже то довбали. На жаль», – сказав Мельник.

Як повідомлялося, Німеччина оприлюднила список озброєння, переданого Україні.

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Теги: Німеччина зброя Степан Полторак Андрій Мельник Урсула фон дер Ляєн

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