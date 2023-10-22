Співрозмовники обговорили ситуацію на Близькому Сході й погодилися з необхідністю докладання зусиль для деескалації конфлікту

Президент подякував подякувати Катару за важливу роль у поверненні на батьківщину незаконно депортованих українських дітей

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Про це інформує Офіс президента.

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Глава Української держави подякував за гуманітарну підтримку з боку Катару, зокрема за 100 млн дол., виділених на зміцнення українського енергетичного сектора, а також на обладнання для швидких та хірургічних відділень тощо.

Президент відзначив вагому посередницьку роль Катару в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

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«Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, – це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України відзначив зацікавленість Катару в реалізації гуманітарних проєктів першої леді Олени Зеленської щодо відновлення зруйнованих лікарень.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Близькому Сході й погодилися з необхідністю докладання зусиль для деескалації конфлікту, пошуку миру та захисту цивільних. Глава Української держави наголосив на важливості безперешкодного функціонування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних громадян та постачання гуманітарних вантажів.

Володимир Зеленський зазначив, що попри глобальні виклики участь країн Затоки дуже важлива для реалізації Української формули миру. Президент подякував за участь катарської делегації в консультаціях радників із питань національної безпеки в Джидді та готовність Катару відрядити представників на наступну зустріч, що відбудеться на Мальті.

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Раніше Зеленський подякував Байдену за «дуже вагомий крок».

Також президент Володимир Зеленський провів перемовини з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема, лідери обговорили мирний саміт щодо України, який відбудеться на Мальті наприкінці жовтня.

Нагадаємо, що перед цим Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. До слова, Україна розпочала з Францією двосторонні переговори про гарантії безпеки.

Крім того, 17 жовтня Зеленський, вперше після візиту до Канади, провів переговори з прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо.