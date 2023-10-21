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Окупанти продають квартиру Зеленських у Криму: оголошено стартову ціну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти продають квартиру Зеленських у Криму: оголошено стартову ціну
Олена Зеленська придбала квартиру у житловому комплексі «Імператор» у Лівадії у квітні 2013 року
фото з відкритих джерел

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 26 жовтня

Окупаційна влада Криму повідомила, що 30 жовтня відбудеться аукціон з продажу квартири президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської в Ялті. Стартова ціна – понад 240 тисяч євро. Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

Майно, яке було оформлене на Олену Зеленську, було виставлено на аукціон зі стартовою ціною 24,6 млн російських рублів (242 875 євро за поточним курсом).

Окупанти продають квартиру Зеленських у Криму: оголошено стартову ціну фото 1

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 26 жовтня, учасники повинні будуть внести заставу в розмірі 50% початкової стартової ціни.

Пропагандисти наголошують, що президентське подружжя ніколи не проживало в цій нерухомості, а лише зробило косметичний ремонт, пофарбувавши стіни.

У квартирі Зеленських є вітальня з панорамним видом, спальня, ванна кімната та кухня відкритого плану з обідньою зоною. Квартира не мебльована і неелектрифікована.

Окупанти продають квартиру Зеленських у Криму: оголошено стартову ціну фото 2

Помешкання розташоване на 5-му поверсі будинку, з балкона відкривається вид на Чорне море та Лівадійський палац, який колись був будинком відпочинку останнього російського царя Миколи ІІ, розстріляного більшовиками в 1918 році.

Окупанти продають квартиру Зеленських у Криму: оголошено стартову ціну фото 3

У лютому 1945 року в імператорському палаці відбулася Ялтинська конференція, в якій взяли участь керівники СРСР Йосип Сталін, Британії Вінстон Черчилль і США Франклін Рузвельт.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Олена Зеленська придбала квартиру у житловому комплексі «Імператор» у Лівадії у квітні 2013 року разом із паркомісцем. Вартість цього майна оцінювали в 1,3 мільйона гривень (понад 160 тисяч доларів за курсом валют того періоду).

Нагадаємо, 24 травня 2023 року російські загарбники заявили, що нібито націоналізували квартиру президента України Володимира Зеленського у тимчасово окупованому Криму. Крім квартири першої леді України, так звана влада півострова «націоналізувала» ще 56 об'єктів нерухомості, що належать українським бізнесменам, політикам та підприємствам.

Йдеться про квартиру родини Зеленських, розташовану в елітному житловому комплексі «Імператор» за однією адресою з пам'ятником національного значення України – Лівадійським палацом. Офіційно пентхаус площею 129,8 м² належить дружині Володимира Зеленського Олені Зеленській.

До цього Росія не одноразово шантажувала Зеленського цією квартирою. Зокрема, у березні 2022 року «влада» окупованого Криму заявила про намір «націоналізувати» на півострові майно громадян України, які підтримують свою країну під час військового вторгнення Росії. Серед об'єктів, яких це може торкнутися, було названо квартиру сім'ї президента України Володимира Зеленського в Лівадії.

Теги: росія Чорне море ремонт аукціон квартира майно влада Олена Зеленська Йосип Сталін

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