Зеленський сказав, як треба обмежити ціну на нафту, щоб Росія це справді відчула

Український президент вважає, що обмеження цін на нафту, має бути суворішим, ніж те, яке сьогодні розглядають країни Європи

Україна вважає, що обмеженням ціни на російську нафту доцільно встановити на рівні $30-40 за барель. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Києві в суботу.

«Обмеження, яке сьогодні розглядається – біля $65 – я вважаю, штучне. Росія заробить десятки мільярдів надприбутку і використовувати буде проти нас. На жаль, не всім країнам так боляче разом з нами», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна підтримує позицію Литви та Польщі, які виступають за значно нижчу цінову стелю на російську нафту.

«У будь-якому випадку, будь-яке обмеження – це вже сигнал того, що країни будуть іти далі. Але нам хотілося б у цій боротьбі, щоб санкції були дуже результативними, щоб обмеження було на рівні $30-40, щоб їх Росія відчувала», – додав він.

Зазначимо, метою обмеження ціни на нафту є збереження потоку російської нафти, а також обмеження доходів Москви. Критики запропонованого рівня вказують на той факт, що Москва вже продає свою нафту зі знижкою, тому обмеження ціни на цьому рівні дозволило б продовжувати бізнес, як зазвичай.

Як відомо, країни ЄС поки не дійшли згоди щодо того, наскільки суворим має бути обмеження цін, яке буде впроваджено спільно з «Групою семи».

Такі країни, як Польща, заперечували проти пропозиції встановити ліміт у $65 за барель, кажучи, що це занадто щедро для Росії. Інші країни, включаючи Грецію, не хочуть опускатися нижче цього рівня.

Поки країни «Великої сімки», ЄС та Австралії намагаються обмежити ціну російської нафти, щоб скоротити доходи Кремля та можливості фінансування війни в Україні, і не можуть погодити граничну ціну, ринок уже зробив це за них. Ціна на сиру нафту з Росії впала до $52 за барель.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що міністри енергетики країн Євросоюзу не домовилися щодо встановлення верхньої межі ціни на російську нафту і проведуть нову зустріч у грудні.