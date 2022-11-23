Стеля цін на російську нафту: відомі ймовірний рівень та термін введення

Нафта для Росії – ключове джерело коштів для фінансування війни в Україні

США та ЄС готуються найближчим часом оголосити про стелю цін на російську нафту

Країни «Великої сімки», ЄС та Австралія планують завершити розробку стелі цін на російську нафту протягом найближчих кількох днів. Про це повідомило у вівторок міністерство фінансів США.

США та їх союзники хочуть запровадити ці обмеження, щоб позбавити Москву ключового джерела коштів для фінансування війни в Україні, а також спробувати знизити високі світові ціни на енергоносії.

У вівторок високопоставлений представник мінфіну США повідомив журналістам, що Євросоюз проводить консультації з членами блоку щодо рівня цін, а ширша коаліція зробить кроки щодо введення обмежень, як тільки процес у ЄС буде завершено.

«Ми очікуємо, що протягом найближчих кількох днів вони завершать свої консультації щодо встановлення цін, і ми просунемося вперед… щодо введення граничного рівня цін до 5 грудня», - додав чиновник.

Видання Wall Street Journal напередодні повідомляло з посиланням на джерела, що на середу заплановано зустріч представників 27 країн ЄС, які намагатимуться узгодити стелю цін на нафту в районі $60-70 за барель.

Тим часом агентство Bloomberg пише, що ЄС вирішив пом'якшити обмеження та запропонував запровадити 45-денний перехід до введення стелі (видання називає граничний рівень у районі $40-60). Він застосовуватиметься для нафти, завантаженої до набрання санкцій 5 грудня і розвантаженої до 19 січня.

Нагадаємо, The Times повідомляв, що компанії з Великої Британії в обхід санкції таємно закуповували нафту в Росії після того, як Сполучене Королівство заявило про зупинення такого імпорту. Для постачання сировини з РФ була використана лазівка, яка після набрання чинності повним нафтовим ембарго з 5 грудня може допомагати обходити санкції.

Також раніше «Главкому» міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що запровадження нафтового ембарго є одним із ключових кроків для того, щоб обмежити можливість Путіна фінансувати війну. Запровадження нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи РФ щонайменше на 40% у 2023 році.

До слова, міністерство фінансів Сполучених Штатів видало генеральні ліцензії на здійснення транзакцій з постачання сирої нафти з Росії до Японії, Болгарії, Хорватії та країн ЄС.