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Ціна російської нафти обвалилася до $52

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ціна російської нафти обвалилася до $52
Нафта для Росії – ключове джерело коштів для фінансування війни в Україні
фото з відкритих джерел

Російська нафта продаватиметься майже за собівартістю

Поки країни «Великої сімки», ЄС та Австралії намагаються обмежити ціну російської нафти, щоб скоротити доходи Кремля та можливості фінансування війни в Україні, і не можуть погодити граничну ціну, ринок уже зробив це за них. Ціна на сиру нафту з Росії впала до $52 за барель. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Агентство Platts, яке входить до S&P Global.

За підсумками торгів у четвер нафта сорту Urals у портах Новоросійська та Приморська, звідки її перевозять до західних країн, відвантажувалася за ціною $52 за барель. Водночас у проєкт бюджету РФ на 2023 рік закладено ціну Urals на рівні $70,1 за барель, а у бюджеті поточного року – $80.

З початку осені нафта подешевшала на 28%, тому нафтова промисловість виявилася на межі рентабельності. Адже собівартість видобутку в Росії, за даними Росстату з урахуванням податків та інших витрат компаній, становить близько $50 за барель.

Нафта сорту Brent у четвер на закритті коштувала близько $85,4 за барель, тобто кожен барель Urals Росія зараз продає на $33 із лишком дешевше початку осені і більш ніж на $50 дешевше, ніж у березні, коли її вартість на світовому ринку злітала майже до $140.

Нагадаємо, 24 листопада міністри енергетики країн Євросоюзу не домовилися щодо встановлення верхньої межі ціни на російську нафту і проведуть нову зустріч у грудні.

The Times повідомляв, що компанії з Великої Британії в обхід санкції таємно закуповували нафту в Росії після того, як Сполучене Королівство заявило про зупинення такого імпорту. Для постачання сировини з РФ була використана лазівка, яка після набрання чинності повним нафтовим ембарго з 5 грудня може допомагати обходити санкції.

Також раніше «Главкому» міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що запровадження нафтового ембарго є одним із ключових кроків для того, щоб обмежити можливість Путіна фінансувати війну. Запровадження нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи РФ щонайменше на 40% у 2023 році. 

До слова, міністерство фінансів Сполучених Штатів видало генеральні ліцензії на здійснення транзакцій з постачання сирої нафти з Росії до Японії, Болгарії, Хорватії та країн ЄС.

Теги: нафта росія ціни санкції війна ринок

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