Окупанти вивезли усіх колаборантів з Олешок – Центр спротиву
Рашисти та зрадники продовжують покидати окуповані Росією населені пункти
Росіяни вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
З Олешок вивезли усіх представників окупаційної адміністрації та поліціянтів. Разом з ними на автобусах місто покинули родини зрадників.
«Зауважимо, що раніше колаборанти також залишили Нову Каховку. Йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення та залякував й примушував мешканців до співпраці», – пишуть у ЦНС.
Водночас Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців також залишити регіон, поки ЗСУ працюватимуть над деокупацією.
Раніше повідомлялось, що колаборантці з Донеччини світить 10 років в'язниці через співпрацю з окупантами.
Нагадаємо, колаборанти, які ініціювали «приєднання» Донеччини до Росії, отримали підозри.
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