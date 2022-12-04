Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вивезли усіх колаборантів з Олешок – Центр спротиву

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти вивезли усіх колаборантів з Олешок – Центр спротиву
Місто також покинули родини зрадників
фото з відкритих джерел

Рашисти та зрадники продовжують покидати окуповані Росією населені пункти

Росіяни вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

З Олешок вивезли усіх представників окупаційної адміністрації та поліціянтів. Разом з ними на автобусах місто покинули родини зрадників.

«Зауважимо, що раніше колаборанти також залишили Нову Каховку. Йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення та залякував й примушував мешканців до співпраці», – пишуть у ЦНС.

Водночас Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців також залишити регіон, поки ЗСУ працюватимуть над деокупацією.

Раніше повідомлялось, що колаборантці з Донеччини світить 10 років в'язниці через співпрацю з окупантами.

Нагадаємо, колаборанти, які ініціювали «приєднання» Донеччини до Росії, отримали підозри.

Читайте також: Колаборантка з Миколаївщини може сісти на 10 років за підтримку ворога
Теги: колабораціонізм окупанти росія Херсонщина Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Досудове розслідування кримінальної справи триває
Колаборантці з Донеччини світить 10 років в'язниці через співпрацю з окупантами
Сьогодні, 04:56
Після «співбесіди» з представниками ФСБ одного із зловмисників призначили «следователем»
На Херсонщині СБУ затримала колаборантів, які викрадали українців до катівень
30 листопада, 14:43
Єнот вкусив Сальдо за палець
Вкрадений у Херсоні єнот покусав колаборанта Сальдо (відео)
1 грудня, 15:33

Події в Україні

Окупанти вивезли усіх колаборантів з Олешок – Центр спротиву
Окупанти вивезли усіх колаборантів з Олешок – Центр спротиву
У Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги
У Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги
На лівому березі Херсонської області замайорів перший український прапор (відео)
На лівому березі Херсонської області замайорів перший український прапор (відео)
Українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю (відео)
Українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю (відео)
Президент розповів про найгарячіші напрямки фронту
Президент розповів про найгарячіші напрямки фронту
На Сумщині окупанти вщент зруйнували склади агропідприємства (фото)
На Сумщині окупанти вщент зруйнували склади агропідприємства (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
ЗМІ назвали ім’я того, хто умовив Путіна піти війною проти України
111K
Переговори про мир: аналітики ISW розкрили, що задумав Путін
83K
Скільки ще масштабних ракетних ударів чекати від РФ: прогноз РНБО
63K
Маск опублікував документи, що стосуються скандалу із сином Байдена
26K
На території Білорусі триває накопичення військ: генерал оцінив загрозу наступу
23K
У трьох містах України – екстрені відключення світла

Новини

За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
1 грудня, 11:33

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту