Зеленський розгляне «пікантну» петицію 

Петиція про легалізацію порно і еротики набрала 25 тис. голосів

Петиція про легалізацію порно і еротики в Україні набрала 25 тис. голосів. Це необхідна кількість для її розгляду президентом Володимиром Зеленським.

Згадана петиція під номером №22/146438-еп з'явилася на сайті глави держави 4 липня. За неї проголосували понад 25 тис. осіб за трохи більше, ніж місяць. Тепер пропозицію має розглянути президент Володимир Зеленський.

Автором петиції став львівський музикант і письменник Тарас Сіромський. Згідно з його заявою, в розвинених державах немає заборони на порнографічну діяльність. А в Україні відповідний закон приймався з міжнародними зауваженнями про порушення свободи слова.

Сіромський також зазначив, що заборона не має сенсу. Адже якщо людина захоче зніматися у фільмах еротичного або порнографічного характеру, то вона поїде в країну, де це дозволено. В результаті українці працюватимуть на економіку інших держав.

Автор петиції дійшов висновку, що закон шкодить економіці і порушує права громадян. А суди у справах, пов'язаних з еротикою і порнографією, «нагадують Середньовіччя».

Нагадаємо, раніше президент відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів.