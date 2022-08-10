Головна Новини
search button user button menu button

Зеленський розгляне «пікантну» петицію 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський розгляне «пікантну» петицію 
На збір голосів знадобилося трішки більше місяця 
скріншот https://petition.president.gov.ua/petition/146438

Петиція про легалізацію порно і еротики набрала 25 тис. голосів

Петиція про легалізацію порно і еротики в Україні набрала 25 тис. голосів. Це необхідна кількість для її розгляду президентом Володимиром Зеленським.

Згадана петиція під номером №22/146438-еп з'явилася на сайті глави держави 4 липня. За неї проголосували понад 25 тис. осіб за трохи більше, ніж місяць. Тепер пропозицію має розглянути президент Володимир Зеленський.

Автором петиції став львівський музикант і письменник Тарас Сіромський. Згідно з його заявою, в розвинених державах немає заборони на порнографічну діяльність. А в Україні відповідний закон приймався з міжнародними зауваженнями про порушення свободи слова.

Сіромський також зазначив, що заборона не має сенсу. Адже якщо людина захоче зніматися у фільмах еротичного або порнографічного характеру, то вона поїде в країну, де це дозволено. В результаті українці працюватимуть на економіку інших держав.

Автор петиції дійшов висновку, що закон шкодить економіці і порушує права громадян. А суди у справах, пов'язаних з еротикою і порнографією, «нагадують Середньовіччя». 

Нагадаємо, раніше президент відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський петиція

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці вимагають зрізати нардепам надбавки, переправивши їх на зарплати військовослужбовцям
Петиція про збільшення зарплат військовим за рахунок нардепів набрала потрібні голоси
31 липня, 13:45
Зеленський має відповісти на петицію про заборону на в'їзд росіянам в Україну
Президент розгляне петицію про заборону на в'їзд росіянам в Україну на 50 років
8 серпня, 03:25
Уряд напрацював варіанти рішень стосовно легалізації одностатевиш шлюбів
Усі люди є вільними: президент відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів
2 серпня, 21:15

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
ЗСУ пішли у контрнаступ під Ізюмом – ISW
46K
Хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я
31K
Стало відомо, коли парламент продовжить воєнний стан та мобілізацію
26K
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
22K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»

Новини

ЗСУ за добу знищили чотири склади боєприпасів ворога та штаб 
Сьогодні, 16:37
У центрі окупованого Маріуполя прогримів вибух 
Сьогодні, 16:22
МАГАТЕ оцінило ядерну загрозу на Запорізькій АЕС 
Сьогодні, 16:10
На Вінниччині пролунали вибухи
Сьогодні, 15:47
Зеленський розгляне «пікантну» петицію 
Сьогодні, 15:23
Міст Каховської ГЕС непридатний для використання – «Південь» 
Сьогодні, 14:57

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту