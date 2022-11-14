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Яких заходів необхідно вжити на деокупованій Херсонщині – заява Повітряних сил ЗСУ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Яких заходів необхідно вжити на деокупованій Херсонщині – заява Повітряних сил ЗСУ
У сил авіації з’явилася нова територія, яка потребує захисту
фото з відкритих джерел

На деокупованих територіях необхідно нарощувати засоби ППО

Після деокупації Херсона там необхідно нарощувати сили протиповітряної оборони. Водночас з цим, у Повітряних сил ЗСУ з’явився новий простір для маневрів. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час національного телемарафону.

Він зазначив, що авіація – це дуже мобільний тип військ, який працює завжди. Так, за 12 листопада українські літаки завдали 13 ударів по засобах ППО, скупченню живої сили та техніки ворога.

Також Ігнат наголосив, що звільнення Херсонщини від окупантів означає і те, що у сил авіації з’явилася нова територія, яка потребує захисту – не тільки з повітря, а і з землі. Тому на деокупованих територіях необхідно нарощувати засоби ППО.

«Зрозуміло, що основне завдання Повітряних сил – це повітряне прикриття. Херсонців теж, як і всіх наших українців, треба захищати від «Шахедів», крилатих ракет та іншого озброєння, яке окупанти застосовують», – сказав Юрій Ігнат.

Раніше повідомлялось, що Путін визначив нову ціль для військових РФ після поразки на Херсонщині.

Додамо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій.

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Теги: ЗСУ війна Херсонщина Херсон

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