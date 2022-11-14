Ворог, ймовірно, планує удар по деокупованих населених пунктах – Генштаб

Окупанти можуть атакувати як військові, так і цивільні об’єкти

Російські загарбники посилили ведення повітряної розвідки на Херсонщині, що може свідчити про планування ними вогневого ураження. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Відзначається посилення противником ведення повітряної розвідки, що може свідчити про планування ним вогневого ураження як військових, так і цивільних об’єктів», – йдеться в повідомленні.

Також на звільнених населених пунктах Херсонської області зберігається високий рівень мінної небезпеки.

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Крім того, 12 листопада окупанти здійснили мінометний обстріл приватного сектору населеного пункту Горностаївка Херсонської області, мешканці якого відмовилися від так званої евакуації. Внаслідок обстрілу загинули двоє та отримали поранення троє місцевих жителів.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.

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