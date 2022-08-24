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Зеленський запропонував провести в Україні Саміт майбутнього ООН

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський запропонував провести в Україні Саміт майбутнього ООН
Зеленський підкреслив важливість міжнародної місії агентства з атомної енергії на АЕС
Фото: пресслужба президента

Зеленський: «Щоб збудувати майбутнє треба запобігти тому, що забирає в світу мир – це агресія і колоніальні амбіції з якими РФ прийшла в Україну»

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього під егідою ООН, який відбудеться в 2023 році, в Києві. Про це Зеленський заявив під час виступу на засіданні Радбезу ООН.

«Щоб збудувати майбутнє треба запобігти тому, що забирає в світу мир – це агресія і колоніальні амбіції з якими РФ прийшла в Україну. Я вважаю, що для майбутнього було символічно і важливо, якби цей саміт пройшов в Україні. Бо саме тут вирішується, чи буде у нас майбутнє взагалі. Це вирішується на ЗАЕС, в морських портах і в Криму», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що блокада портів Чорного моря призвела до продовольчої кризи у різних кутках світу й наголосив, що призвела до цієї кризи Росія. «Я звертаю вашу увагу на той факт, що навіть сьогодні у XXI столітті, вам все одно треба знайти спосіб, як врятувати сотні тисяч людей від цього штучного голоду. Він абсолютно штучний і спровокований єдиною державою та її божевільною агресією», – зазначив глава держави. Він окремо наголосив на тому, що «зернові ініціативи» мають бути розширені і зробити це потрібно «у найближчі тижні».

Згадав президент й про «енергетичний шантаж» Росії. «Росія зумисно намагається нав'язати енергетичну бідність для 10 мільйонів людей, лишивши їх без нормального доступу до благ, зумисно збільшуючи ціни на енергетику», – розповів Зеленський.

Президент сказав й про «ядерний шантаж» Росії, нагадавши присутнім, що РФ захопила найбільшу атомну електростанцію в Європі та перетворила її на зону війни. Володимир Зеленський підкреслив важливість міжнародної місії агентства з атомної енергії на АЕС.

«ЗАЕС має шість реакторів. Лише один реактор вибухнув у Чорнобилі. Тож місія МАГАТЕ має повністю перебрати контроль над роботою станції. Росія ж має повністю вивести власні війська зі станції», – наголосив президент.

Нагадаємо, триває сто вісімдесят друга доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Сьогодні день особливо багатий на повітряні тривоги.

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