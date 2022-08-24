Засідання Радбезу ООН, присвячене наслідкам російського вторгнення (наживо)

Ініціаторами засідання виступили США та європейські країни

Сьогодні, 24 серпня, у Нью-Йорку (США) розпочалося засідання Ради безпеки ООН, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних із наслідками повномасштабному вторгненню Росії на територію України. Подію транслює телеканал «Еспресо».

Ініціаторами засідання Радбезу ООН виступили США та європейські країни, які взаємодіють з українською делегацією в ООН.

За ініціативи України розгляд цього питання відбувається в День Незалежності, а також у зв’язку з півріччям повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, російський дипломат в ООН Василь Небензя 23 серпня, виступаючи на скликаному через ситуацію на ЗАЕС засіданні Радбезу ООН, вкотре намалював альтернативну реальність, в якій РФ, яка окупує українські території, вбиває українців і шантажує світ ризиком ядерної аварії, – «захисниця», а Україна і Захід, що її підтримує, – «зло».

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця відреагував на це і охарактеризував заяви Росії цитатою письменника-фантаста Айзека Азімова.

Також 23 серпня Рада Безпеки ООН провела засідання, присвячене ситуації, яка склалася навколо захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС в Енергодарі Запорізької області.