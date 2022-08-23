«Небезпечний момент». Генсек ООН закликав припинити брязкати ядерною зброєю

Очільник ООН закликав ядерні держави «продемонструвати гнучкість та готовність до компромісу»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вимагає «припинити брязкати ядерною зброєю», не вказавши, який агресор займається цим. Про це йдеться у заяві, опублікованій після зустрічі 22 серпня послів у Раді безпеки ООН.

Гутерреш зазначив, що світ зараз перебуває «в максимально небезпечному моменті», і всі ядерні країни мають взяти на себе зобов'язання «не застосовувати першими» ядерну зброю.

Генсек ООН додав, що X конференція з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка відбудеться цього місяця, «має продемонструвати, що прогрес можливий». Він закликав усі ядерні держави «продемонструвати гнучкість та готовність до компромісу у всіх переговорах».

«Брязкання ядерною зброєю має припинитися. [Потрібно] сісти за стіл переговорів, щоб послабити напруженість і покласти край перегонам ядерних озброєнь раз і назавжди. Розробляючи наш новий порядок денний для світу, покажімо, що ми зробили уроки з минулого» – підкреслив генсек ООН.

Гутерреш також назвав «критичною» ситуацію на захопленій окупантами Запорізької атомної електростанції.

Зазначимо, що ситуація на ЗАЕС була однією з ключових тем обговорення на зустрічі президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини та генсека ООН у Львові. За словами Зеленського, вони погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на окуповану станцію.

Нагадаємо, раніше лідери Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів і Франції в неділю провели спільну телефонну розмову, у якому обговорили ситуацію з ядерною безпекою в Україні на тлі обстрілів району Запорізької АЕС. Глави чотирьох держав наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних об’єктів і привітали останні обговорення з метою уможливити місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

«Енергоатом» попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.