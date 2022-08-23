Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Небезпечний момент». Генсек ООН закликав припинити брязкати ядерною зброєю

Надія Клочко
glavcom.ua
«Небезпечний момент». Генсек ООН закликав припинити брязкати ядерною зброєю
Генсек ООН виступив з новою заявою щодо ядерної загрози
фото з відкритих джерел

Очільник ООН закликав ядерні держави «продемонструвати гнучкість та готовність до компромісу»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вимагає «припинити брязкати ядерною зброєю», не вказавши, який агресор займається цим. Про це йдеться у заяві, опублікованій після зустрічі 22 серпня послів у Раді безпеки ООН.

Гутерреш зазначив, що світ зараз перебуває «в максимально небезпечному моменті», і всі ядерні країни мають взяти на себе зобов'язання «не застосовувати першими» ядерну зброю.

Генсек ООН додав, що X конференція з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка відбудеться цього місяця, «має продемонструвати, що прогрес можливий». Він закликав усі ядерні держави «продемонструвати гнучкість та готовність до компромісу у всіх переговорах».

«Брязкання ядерною зброєю має припинитися. [Потрібно] сісти за стіл переговорів, щоб послабити напруженість і покласти край перегонам ядерних озброєнь раз і назавжди. Розробляючи наш новий порядок денний для світу, покажімо, що ми зробили уроки з минулого» – підкреслив генсек ООН.

Гутерреш також назвав «критичною» ситуацію на захопленій окупантами Запорізької атомної електростанції.

Зазначимо, що ситуація на ЗАЕС була однією з ключових тем обговорення на зустрічі президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини та генсека ООН у Львові. За словами Зеленського, вони погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на окуповану станцію.

Нагадаємо, раніше лідери Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів і Франції в неділю провели спільну телефонну розмову, у якому обговорили ситуацію з ядерною безпекою в Україні на тлі обстрілів району Запорізької АЕС. Глави чотирьох держав наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних об’єктів і привітали останні обговорення з метою уможливити місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

«Енергоатом» попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.

Читайте також:

Теги: росія ООН ядерна зброя Антоніу Гутерріш війна в Україні Запорізька АЕС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський попередив про наслідки ядерного шантажу РФ на Запорізькій АЕС
Якщо ядерний шантаж на ЗАЕС продовжиться, це літо буде найтрагічнішим, – Зеленський
19 серпня, 23:27
Експерти висувають різні версії того, що може стати об'єктом російського ядерного удару
Генерал Британії назвав умову, за якої рашисти можуть застосувати ядерну зброю
21 серпня, 14:57
Машини стоять в одному із шести машинних залів
Окупанти розмістили техніку за сто метрів від ядерного реактора ЗАЕС (відео)
19 серпня, 13:34

Політика

«Небезпечний момент». Генсек ООН закликав припинити брязкати ядерною зброєю
«Небезпечний момент». Генсек ООН закликав припинити брязкати ядерною зброєю
Премʼєр Японії доручив новому уряду посилювати санкції проти РФ
Премʼєр Японії доручив новому уряду посилювати санкції проти РФ
Міноборони Німеччини відмовилося надати Україні більше зброї
Міноборони Німеччини відмовилося надати Україні більше зброї
Скільки Кремль обіцяє добровольцям за вбивство українців: ISW назвав розцінки
Скільки Кремль обіцяє добровольцям за вбивство українців: ISW назвав розцінки
Експрезидентка Аргентини може отримати 12 років за корупцію
Експрезидентка Аргентини може отримати 12 років за корупцію
Прем'єрка Фінляндії пройшла тест на наркотики після скандалу з вечіркою
Прем'єрка Фінляндії пройшла тест на наркотики після скандалу з вечіркою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт
81K
Колаборанти отримують смішні вироки. Чому суд такий добрий?
68K
Президентське подружжя вразило образами під час спільного виходу (фото)
60K
Феєричне влучання: Хлань повідомив деталі удару по Антонівському мосту
50K
Пропагандист Соловйов нарешті визнав, ким він є насправді (відео)
45K
Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті

Новини

Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
Вчора, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
Вчора, 20:33
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
Вчора, 18:55
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
Вчора, 15:00
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту