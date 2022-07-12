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    Економіка

    США надали Україні грант на $1,7 млрд

    Кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг - США надали Україні грант на $1,7 млрд
    Кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг
    фото з відкритих джерел

    Допомога надійшла від Цільового фонду Світового банку та Агенства США з міжнародного розвитку

    Сполучені Штати Америки направили до України ще 1,7 млрд доларів грантової допомоги. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Тwitter.

    «$1,7 млрд банку та Агенства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала $3 млрд», – йдеться у повідомленні.

    Шмигаль подякував США та Президенту Джо Байдену за таку неймовірну підтримку.

    Нагадаємо, 9 липня на засіданні уряду було схвалено проєкт угоди про надання Україні $1,7 млрд гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

    Грант залучається на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України, кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

    Також США нададуть Україні $360 млн допомоги: куди спрямують гроші.

    Нещодавно Байден схвалив новий пакет допомоги Україні на $400 млн: що в нього входить.

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    Теги: росія окупанти США бюджет війна Україна окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    США надали Україні грант на $1,7 млрд