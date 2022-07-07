Європарламент підтримав надання Україні першого траншу на €1 млрд
Далі рішення має затвердити Європейська рада
Сьогодні, 7 липня 2022 року, Європейський парламент проголосував за підтримку пропозиції Європейської Комісії щодо надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
«Таке рішення одного з ключових органів ЄС було ухвалено у безпрецедентно короткі строки. Відповідно до інституційних процедур в ЄС, згадана пропозиція Європейської Комісії має бути також підтримана Радою Європейського Союзу, після чого відповідне рішення набуде чинності», – йдеться в повідомленні.
Далі рішення про виділення 1 млрд євро має затвердити Європейська рада.
Нагадаємо, 1 липня 2022 року, Європейська Комісія оголосила рішення про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки у розмірі 1 млрд євро.
Кошти макрофінансової допомоги ЄС будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб та у цілому на забезпечення фінансової стабільності в Україні.
Додамо, що 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Також лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.