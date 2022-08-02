Президент закликав ЄС ввести нові санкції проти Росії

Зеленський вважає, що санкційний тиск на Росію треба посилювати

Євросоюз якнайшвидше має заповнити санкційну паузу

Європейський союз повинен підтримати заданий США і Канадою тренд на посилення санкцій проти Росії. Відповідну заяву зробив президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.

Він відзначив чергові рішення про посилення санкцій проти Росії з боку США і Канади, які сьогодні розширили чорні списки.

«Маємо й чергові рішення щодо посилення санкцій проти Росії за війну – Сполучені Штати й Канада розширили перелік фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовані обмеження. Це правильний шлях, і потрібно, щоб Євросоюз якнайшвидше заповнив санкційну паузу, ухваливши новий пакет санкцій проти держави-терориста. Будемо працювати над цим найближчими тижнями», – додав Зеленський.

Зауважимо, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти осіб із Росії, додавши туди російську спортсменку і коханку російського диктатора Володимира Путіна Аліну Кабаєву.

Нагадаємо, в ЄС почало діяти ембарго на російське вугілля.

Як повідомлялося, саміт групи G7 узгодив нові санкції для Росії та допомогу Україні. Країни «Великої сімки» на переговорах «досягли прогресу» щодо встановлення цінових обмежень на імпорт російської нафти.

Також влада Нової Зеландії розшила санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Запроваджені заходи будуть діяти проти низки підприємств ВПК, компаній «СоГаз» та «РЖД».