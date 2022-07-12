Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд Україні

Надійде транш макрофінансової допомоги

Рада Євросоюзу підтримала виділення €1 млрд макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни. Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Відповідне рішення підтримали міністри Євросоюзу.

«€1 млрд Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери», – йдеться в повідомленні.

EU is stepping up its financial support to Ukraine: ministers just approved €1 billion loan #Ecofin

This is part of new exceptional macro-financial assistance package.



Ukraine is an economy at war.

It badly needs short-term funding.

The EU is there to help #StandWithUkraine https://t.co/G0MgDo3v4R — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 12, 2022

Раніше Європарламент підтримав надання Україні першого траншу на €1 млрд.

Нагадаємо, США надали Україні грант на $1,7 млрд.

Також стало відомо, коли ЄС сформує сьомий пакет санкцій проти Росії.

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