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    Економіка

    Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд Україні

    Гроші підуть на різні сфери - Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд Україні
    Гроші підуть на різні сфери
    фото з відкритих джерел

    Надійде транш макрофінансової допомоги

    Рада Євросоюзу підтримала виділення €1 млрд макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни. Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

    Відповідне рішення підтримали міністри Євросоюзу.

    «€1 млрд Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери», – йдеться в повідомленні.

    Раніше Європарламент підтримав надання Україні першого траншу на €1 млрд.

    Нагадаємо, США надали Україні грант на $1,7 млрд.

    Також стало відомо, коли ЄС сформує сьомий пакет санкцій проти Росії.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна гроші Україна Twitter окупація #stoprussia
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    Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд Україні