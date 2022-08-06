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Банкова вимагає санкції проти ядерної галузі Росії

Володимир Миленко
glavcom.ua
Банкова вимагає санкції проти ядерної галузі Росії
Росія має поплатитися за обстріл Запорізької атомної електростанції
фото з відкритих джерел

Офіс президента закликає світ визнати Росію країною-терористом через її діяльність на Запорізькій АЕС

Нові західні санкції мають бути запроваджені проти ядерної галузі Російської Федерації. Про це написав у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак, реагуючи на інцидент, що мав місце на захопленій рашистами Запорізької атомної електростанції.

За словами Єрмака, під санкціями Заходу має опинитися уся ядерна галузь Росії. А саму Російську Федерацію світ має визнати країною-спонсором тероризму.

Держави-спонсори тероризму – список країн, які, згідно з офіційною позицією Держдепу США, надають підтримку актам міжнародного тероризму. Складання списку розпочалося 29 грудня 1979 року. У різні періоди до нього були включені Лівія, Ірак, Південний Ємен та Сирія. Потім додалися Куба, Іран та КНДР.

Нагадаємо, 5 серпня  окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. 

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.

Також гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що окупована Запорізька АЕС «вийшла з-під контролю». 

Днями державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на «ядерний щит».

РанішеУкраїна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні. 

Додамо, що 31 липня Конгрес США представив законопроєкт про визнання РФ спонсором тероризму.

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