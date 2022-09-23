Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нідерландське телебачення влучно потролило Путіна та «референдуми»

Надія Клочко
glavcom.ua
Нідерландське телебачення влучно потролило Путіна та «референдуми»
У телесюжеті заявили, що Росія – це «нідерландські історичні землі»
скріншот із відео

Росіянам запропонували стати однією з провінцій Нідерландів

Ведучий шоу на нідерландському телебаченні Ар'єн Любах запропонував керівництву Кремля провести «референдум», за результатами якого Росія стала б одним із суб'єктів Королівства Нідерланди. За словами телеведучого, Росія – це «нідерландські історичні землі». Відеосюжет опубліковано у Twitter телеведучого.

Як підтвердження своїх слів він наводить ту обставину, що Анна Павлівна, дочка російського царя Павла I, одружилася з Віллемом II, предком нинішнього короля Нідерландів Віллема IV.

«Так, він погано говорить російською. Але він погано говорить і голландською – нічого ми справляємося», – зазначається у сюжеті.

Ще один аргумент полягає у тому, що донька російського диктатора Володимира Путіна багато років проживає в селі Воорсхотен (провінції Південна Голландія). У ролику пояснив, що «туди добровільно ніхто не поїде, за винятком хіба що тих, для кого ці місця рідні».

Телевізійники звернули увагу і на те, що у країн навіть прапори однакових кольорів і відрізняються лише розташуванням.

Жителям РФ запропонували взяти участь в онлайн-референдумі і стати однією з нідерландських провінцій. Як бонус пообіцяли, що в такому разі синам російських матерів не доведеться віддавати свої життя у безглуздій війні проти України.

Після входження до складу Нідерландів країні-агресорові доведеться змінити назву. Як варіанти запропонували: Руссбург, Рустрехт, Східна Голландія, Фрусланд або Овер-Руссел.

Ар'єна Любаха висловив своє здивування тим, що президент РФ Володимир Путін може розпоряджатися щодо проведення референдумів в іншій країні.

«Спочатку він їх бомбив, потім вивозив або вбивав проукраїнських громадян, а тепер запитує: «Чи не хочете увійти до складу Росії?» – зазначив телеведучий.

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупованих територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

Читайте також: Сергій Гайдай: Шанси звільнити всю Луганщину величезні
Теги: росія Нідерланди референдум

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Учасники засідання проаналізували стан забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами
Реакція на мобілізацію та «референдуми» РФ: Зеленський провів засідання ставки
Вчора, 21:03
Щоб посилити контроль за «явкою», неповнолітніх мають супроводжувати до «виборчих дільниць» їх батьки
Окупанти планують залучити дітей до голосування на «референдумі» – СБУ
Вчора, 15:48
Окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому «референдумі»
Рашисти вигадали спосіб, як збільшити явку на «референдумі»
Сьогодні, 08:30

Політика

Нідерландське телебачення влучно потролило Путіна та «референдуми»
Нідерландське телебачення влучно потролило Путіна та «референдуми»
Ще одна країна Європи відмовилася рятувати росіян, які тікають від мобілізації
Ще одна країна Європи відмовилася рятувати росіян, які тікають від мобілізації
Блінкен в ООН закликав світ зупинити Путіна
Блінкен в ООН закликав світ зупинити Путіна
Президент Ірану відмовився дати інтерв’ю, бо журналістка не вдягла хустку
Президент Ірану відмовився дати інтерв’ю, бо журналістка не вдягла хустку
Німецький парламент відклав голосування про термінову поставку танків Україні – Politico
Німецький парламент відклав голосування про термінову поставку танків Україні – Politico
Агенти Путіна у Twitter, Youtube та ТікТок: глобальна мережа
Агенти Путіна у Twitter, Youtube та ТікТок: глобальна мережа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
355K
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
149K
П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 
141K
Північна Корея офіційно відцуралася Путіна
105K
Британська розвідка пояснила, чому Путін оголосив мобілізацію
97K
Штурмують кордони. Як росіяни тікають від путінської мобілізації (відео)
58K
Розвідка назвала країни, які постраждають у разі ядерного удару РФ

Новини

ЗСУ ліквідували російського генерала і понад 300 рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Вчора, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Вчора, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту