Нідерландське телебачення влучно потролило Путіна та «референдуми»

У телесюжеті заявили, що Росія – це «нідерландські історичні землі»

Росіянам запропонували стати однією з провінцій Нідерландів

Ведучий шоу на нідерландському телебаченні Ар'єн Любах запропонував керівництву Кремля провести «референдум», за результатами якого Росія стала б одним із суб'єктів Королівства Нідерланди. За словами телеведучого, Росія – це «нідерландські історичні землі». Відеосюжет опубліковано у Twitter телеведучого.

Як підтвердження своїх слів він наводить ту обставину, що Анна Павлівна, дочка російського царя Павла I, одружилася з Віллемом II, предком нинішнього короля Нідерландів Віллема IV.

«Так, він погано говорить російською. Але він погано говорить і голландською – нічого ми справляємося», – зазначається у сюжеті.

Ще один аргумент полягає у тому, що донька російського диктатора Володимира Путіна багато років проживає в селі Воорсхотен (провінції Південна Голландія). У ролику пояснив, що «туди добровільно ніхто не поїде, за винятком хіба що тих, для кого ці місця рідні».

Телевізійники звернули увагу і на те, що у країн навіть прапори однакових кольорів і відрізняються лише розташуванням.

Жителям РФ запропонували взяти участь в онлайн-референдумі і стати однією з нідерландських провінцій. Як бонус пообіцяли, що в такому разі синам російських матерів не доведеться віддавати свої життя у безглуздій війні проти України.

Після входження до складу Нідерландів країні-агресорові доведеться змінити назву. Як варіанти запропонували: Руссбург, Рустрехт, Східна Голландія, Фрусланд або Овер-Руссел.

Ар'єна Любаха висловив своє здивування тим, що президент РФ Володимир Путін може розпоряджатися щодо проведення референдумів в іншій країні.

«Спочатку він їх бомбив, потім вивозив або вбивав проукраїнських громадян, а тепер запитує: «Чи не хочете увійти до складу Росії?» – зазначив телеведучий.

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупованих територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.