Зеленський хоче побудувати в Україні свій Голлівуд

У жовтні 2019 року на запрошення Володимира Зеленського до Києва прибув Том Круз

Зеленський також хоче, щоб в Україні з'явився Діснейленд

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бажає побудувати в країні свій Голлівуд.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня і повний текст якого опубліковано на сайті Глави держави.

Зеленський планує запросити до нашої країни новоспеченого президента США Джо Байдена, якого вважає стратегічним партнером України. Глава держави зазначив, що прагне реалізувати під час своєї каденції насамперед економічні плани із США.

Крім того, Зеленський в інтерв’ю американському виданню запропонував американському бізнесу активно заходити на український ринок. Запевняє, що Україна готова надати підтримку інвесторам.

Йдеться про фінансовий сектор і промисловість, про розважальну сфері.

«Я хотів би побудувати Голлівуд в Україні, я вважаю, що це круто. У Європі є дуже непогані майданчики – у Празі, в Угорщині. Україна, повірте мені, багата, щоб тут був такий майданчик. Ми для цього проголосували закон про рібейти. Я думаю, тут місце для інвестицій, рекламні та інші зйомки – теж гарний напрямок», – сказав президент.

Окрім того Зеленський хоче, щоб в Україні з'явився Діснейленд.

«Дуже хотів би. Я справді вважаю, що наші діти заслуговують цього, а от дозволити собі летіти до Сполучених Штатів Америки або в Париж можуть далеко не всі. Мені здається, що планів багато», – підкреслив президент.

До слова, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко вважає, що голлівудські зірки не поспішають їхати на зйомки до України тому, що спочатку до нас повинні приїхати потужні іноземні кіновиробники.

Рібейти — відшкодування частини витрат на зйомки фільмів в України. У жовтні 2019 року депутати внесли зміни до закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні», який передбачає повернення іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомки фільмів в Україні.