Зеленський в інтерв'ю The New York Times розповів, чи готовий співпрацювати з Порошенком

Зеленський назвав «не дуже приємним» запитання журналіста The New York Times про те, чи готовий він співпрацювати з партією Порошенка

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The New York Times, яке було записано 16 грудня, відповів на запитання, чи готовий він співпрацювати з партією «Європейська солідарність» п'ятого президента, народного депутата України Петра Порошенка.

Стенограму розмови опублікував 19 грудня сайт Офісу президента.

«Питання... не дуже приємне. Це нормально, це життя... Чи готові ми співпрацювати, – я не розумію, з ким. З олігархом Порошенком я не готовий співпрацювати. Якщо в межах депутатського корпусу хтось пропонує якісь хороші ініціативи, то я знаю, що всі депутати між собою співпрацюють. Усе, що на благо України, – окей. Усе, що пов'язане з якимись речами, з лобізмом або ризиками для України, – я не готовий», – сказав Зеленський.

Він стверджує, що «занадто багато інтересантів, щоб гальмувати реформи, які хоче робити президент із партією «Слуга народу».

«Зрозуміло, що в партії люди різні, і всі люди живі, на когось впливають – по-різному, психологічно. Хочуть впливати всі фінансові групи, серед іншого й фінансові групи [нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора] Медведчука, Порошенка, які також представлені в парламенті», – пояснив президент.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв’ю американському виданню The New York Times у якому, зокрема, торкнувся теми майбутніх перспектив відносин між Україною та Сполученими Штатами у контексті перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах цього року.