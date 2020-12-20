Зеленський очікує нового спецпредставника США з питань України

Зеленський висловив жаль, що Україна втратила спецпредставника Державного департаменту з питань України Курта Волкера

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що обраний президент США Джо Байден зможе обрати нового спецпредставника Державного департаменту з питань України.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня і повний текст якого опубліковано на сайті Глави держави.

Зеленський зазначив, що це має бути людина, яка розуміє українську ментальність.

Зеленський висловив жаль, що Україна втратила спецпредставника Державного департаменту з питань України Курта Волкера.

«Я вважаю, що втрачена позиція, але такий спецпредставник або такий орган повинен бути. Дуже важливо – обрати таку людину, яка здійснюватиме потрібні кроки, яка розуміє українську ментальність. Важливо не помилитися в цьому кадровому питанні», – вважає Зеленський.

За його словами, президент Байден має максимальні шанси, тому що він багато працював з Україною і розуміє менталітет українців.

З липня 2017 року по жовтень 2019 року спецпредставником США з питань України був Курт Волкер. Дипломат подав у відставку на тлі скандалу в США, що вибухнув після телефонної розмови президента Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

У листопаді 2019 року видання Foreign Policy повідомило, що Держдеп скасує посаду спецпредставника з питань України.

Питання про призначення нового спецпредставника Держдепу піднімалося під час візиту до Києва держсекретаря США Майка Помпео у січні 2020 року. Зокрема, з такою ініціативою виступив президент Володимир Зеленський.