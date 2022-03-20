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    Зеленський назвав компроміси, на які не може піти у переговорах з Путіним

    Зеленський назвав компроміси, на які Україна не може піти у переговорах з Росією - Зеленський назвав компроміси, на які не може піти у переговорах з Путіним
    Зеленський назвав компроміси, на які Україна не може піти у переговорах з Росією
    фото: Офіс президента

    Глава держави запевнив, що жодних компромісів, пов'язаних з територіальною цілісністю України та суверенітетом – не може бути

    Президент України Володимир Зеленкський заявив, що є «компроміси», на які Україна не може піти в переговорах з Путіним. І основне питання – територіальна цілісність України. Про це Зеленський сказав у коментарі телеканалу CNN.

    Ведучий запитав Зеленського про вимоги Росії, зокрема про те, що вони вимагають Крим визнати частиною Росії, дві квазіреспубліки на Донбасі – незалежними, і щодо вимог надати гарантій, що Україна ніколи не буде членом НАТО.

    Зеленський сказав, що є компроміси, до яких Україна «не може бути готовою як незалежна держава».

    «Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом, і про це говорив український народ, вони не зустрічали російських солдатів з букетами квітів, вони зустрічали їх хоробро, вони зустрічали їх зі зброєю в руках», – сказав президент.

    Він додав, що Росія не може змусити президента іншої країни визнати що-небудь за допомогою сили.

    Нагадаємо, президент Туреччини пропонує провести тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним.

    Президент України заявив, що не час розкривати тактику переговорів.

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    Теги: Крим росія окупанти США НАТО війна держава Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський назвав компроміси, на які не може піти у переговорах з Путіним