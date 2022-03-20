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    Кличко показав наслідки падіння снаряду в Києві: п'ятеро поранених (відео)

    У Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком - Кличко показав наслідки падіння снаряду в Києві: п'ятеро поранених (відео)
    У Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком

    П'ятеро людей постраждали, двох із них госпіталізували

    У Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч із десятиповерховим житловим будинком. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.

    Раніше повідомлялося, що уламки ворожого снаряду влучили в житловий будинок в Києві.

    П'ятеро людей постраждали, двох із них госпіталізували.

    «Друзі! Дорогі кияни! Ворог продовжує обстрілювати столицю. В Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджений, згоріли автівки в дворі. На даний момент – загиблих немає. 5 людей постраждали. Двох із них госпіталізували», – повідомив Віталій Кличко.

    Наразі на місці працюють медики і рятувальники.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цивільним у Київській області заборонили ходити або їздити в ліси.

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    Теги: росія окупанти Віталій Кличко війна мер рятувальники Україна кияни окупація #stoprussia
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    Кличко показав наслідки падіння снаряду в Києві: п'ятеро поранених (відео)