Кличко показав наслідки падіння снаряду в Києві: п'ятеро поранених (відео)
П'ятеро людей постраждали, двох із них госпіталізували
У Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч із десятиповерховим житловим будинком. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що уламки ворожого снаряду влучили в житловий будинок в Києві.
П'ятеро людей постраждали, двох із них госпіталізували.
«Друзі! Дорогі кияни! Ворог продовжує обстрілювати столицю. В Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджений, згоріли автівки в дворі. На даний момент – загиблих немає. 5 людей постраждали. Двох із них госпіталізували», – повідомив Віталій Кличко.
Наразі на місці працюють медики і рятувальники.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цивільним у Київській області заборонили ходити або їздити в ліси.
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