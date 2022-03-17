Путін чітко заявив, що хоче знищити Україну

Жодних компромісів з цим нелюдом

Чи можливій за таких обставин довготривалий мир?

Путін окреслив завдання війни. Цитую: «Боротьба, яку ми ведемо, – це боротьба за наш суверенітет, за майбутнє нашої країни та наших дітей.

Ми боротимемося ЗА ПРАВО БУТИ І ЗАЛИШАТИСЯ росією»

Тобто вони воюють за Майбутнє росії, в якому незалежної України та українців як нації не має.

І лише за таких обставин для русні можливий мир.

У нас інша історія – ми воюємо за своє Майбутнє, в якому Росії в такій геополітичній конструкції не існує

Інакше це постійна загроза нашій безпеці

Чи можливій за таких обставин довготривалий мир? На мою думку – ні.

Виключно короткотривале перемир’я.

Останнє тривало сім років.

Показуйте ці тези Путіна кожному хто розказуватиме про мир за будь-яку ціну, позаблоковий статус, відмову від НАТО чи іншу хрєнь.

Пора нарешті зрозуміти або вони нас знищать, або ми їх.

Тому пора готуватись до довгого протистояння. Якому цікаво чи це можливо – вчіть новітню історію держави Ізраїль.

Джерело: блог Віктора Тарана

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