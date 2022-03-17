Китай отримає попередження від США: допомога РФ буде покарана

Завтра відбудеться розмова між Вашингтоном та Пекіном

У п'ятницю, 18 березня, президент США Джо Байден планує зателефонувати главі Китаю Сі Цзіньпіну. Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що Байден попередить Пекін про наслідки підтримки Росії у війні з Україною. Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами Блінкена, Китай повинен використати свій вплив на російського очільника Володимира Путіна для припинення війни в Україні.

«Ми, як і раніше, закликаємо всі країни, особливо ті, які мають прямий вплив на Росію, використовувати будь-які важелі, що є у них, щоб змусити Москву припинити цю війну», – сказав він.

Однак як зазначив американський держсекретар, виглядає так, ніби Китай рухається у протилежному напрямку, відмовляючись засудити російську агресію та намагаючись зайняти нейтральну позицію.

«Ми стурбовані тим, що Китай розглядає можливість прямої допомоги Росії військовою технікою для використання в Україні. Завтра президент Байден поговорить з Сі Цзіньпіном і ясно дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії, які він здійснить для підтримки російської агресії», – наголосив Блінкен.

Як повідомлялося, Байден обговорить із Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні.

Нагадаємо, США стверджують, що Росія звернулася до Китаю з проханням про військову допомогу для вторгнення в Україну.

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