Президент Туреччини пропонує провести тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним

Зустріч могла б відбутися у Стамбулі чи Анкарі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував тристоронню зустріч у Стамбулі із президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє CNN Turk.

Він заявив про ймовірність проведення тристоронньої зустрічі президентів Туреччини, Росії та України в Анкарі чи Стамбулі у разі позитивної відповіді від Путіна.

«Зеленський у ході нашої з ним зустрічі заявив, що позитивно ставиться до ідеї тристоронньої зустрічі. Якщо пан Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися в Стамбулі або Анкарі. А поки що я хочу дізнатися у нього, як він дивиться на це під час телефонних переговорів з ним», – зазначив Ердоган.

За його словами, справжня війна в регіоні – «поганий знак».

Раніше повідомлялося, що у Туреччині може відбудуться зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив про досягнення домовленості з українським лідером про організацію зустрічі. У січні Ердоган кликав Зеленського та Путіна у Туреччину, щоб «залагодити розбіжності». Також повідомлялося, що Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.