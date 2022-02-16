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    Президент Туреччини пропонує провести тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним

    Зеленський позитивно ставиться до ідеї тристоронньої зустрічі - Президент Туреччини пропонує провести тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним
    Зеленський позитивно ставиться до ідеї тристоронньої зустрічі
    фото з відкритих джерел

    Зустріч могла б відбутися у Стамбулі чи Анкарі

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував тристоронню зустріч у Стамбулі із президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє CNN Turk.

    Він заявив про ймовірність проведення тристоронньої зустрічі президентів Туреччини, Росії та України в Анкарі чи Стамбулі у разі позитивної відповіді від Путіна.

    «Зеленський у ході нашої з ним зустрічі заявив, що позитивно ставиться до ідеї тристоронньої зустрічі. Якщо пан Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися в Стамбулі або Анкарі. А поки що я хочу дізнатися у нього, як він дивиться на це під час телефонних переговорів з ним», – зазначив Ердоган.

    За його словами, справжня війна в регіоні – «поганий знак».

    Раніше повідомлялося, що у Туреччині може відбудуться зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив про досягнення домовленості з українським лідером про організацію зустрічі. У січні Ердоган кликав Зеленського та Путіна у Туреччину, щоб «залагодити розбіжності». Також повідомлялося, що Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган війна Путін Володимир Зеленський президент
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    Президент Туреччини пропонує провести тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним