Не час розкривати тактику переговорів – президент

Зеленський повідомив, чому наразі не варто оприлюднювати деталі переговорного процесу та міжнародних угод

Наразі керівництво держави не може розкрити пакету підтримки, отриманого від США, й інших. Бо противники не мають знати, чого чекати від нас. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час традиційного відеозвернення до нації уночі 18 березня.

«Вони не знали, що їх буде очікувати після 24 лютого. Не знали, що є в нас для захисту і як ми готувалися зустрічати удар... Окупанти думали, що йдуть в Україну, яку бачили колись раніше, у 14-15-му роках. Яку вони корумпували постійно і якої не боялися. А ми – інші. І це дає нам змогу захищатися проти повномасштабного удару вже 22 дні», – повідомив Зеленський.

Із цих самих причина не час розкривати й нашу тактику переговорів.

«Працюючи більше в тиші, ніж на телебаченні, радіо чи у Facebook. Вважаю це правильним», – розказав президент.

Крім того, Зеленський дав пораду найманцям, яких вербують на війну з Україною.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до мешканців заблокованих і розбомблених міст (відео).

Також президент анонсував кредити для бізнесу під 0% і скорочення кількості дозволів для підприємців.

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